Dalla Giornata dell’Udito alla prima apparizione di Elvis in TV: l’almanacco del 3 marzo

Anniversari, ricorrenze, santo e altre curiosità da ricordare sulla giornata del 3 marzo.

Il 3 marzo è il 62º giorno del calendario gregoriano e mancano 303 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 3 marzo

Nel terzo giorno del mese di marzo la Chiesa Cattolica ricorda Santa Cunegonda, imperatrice educata agli insegnamenti della fede e che decise di mantenere il voto di verginità anche dopo il matrimonio.

Il 3 marzo ricorre anche il World Hearing Day – Giornata mondiale dell’udito, celebrato in più di 100 Paesi in tutto il mondo per sensibilizzare le persone e le istituzioni sull’importanza dell’udito. In più, è anche la Giornata mondiale della fauna selvatica.

In Bulgaria si ricorda la fine del dominio ottomano (1878) e in Giappone è la giornata dell’Hinamatsuri (detta anche “Festa delle bambole” o “Festa delle bambine”, tradizionale festa per le ragazze.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 3 marzo, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Giovanni (Gianni) Alemanno, politico; Jessica Biel, nota attrice statunitense; Bruno Bozzetto, fumettista italiano; Achille Occhetto, politico italiano.

Anniversari di nascita

Alexander Graham Bell, scienziato scozzese;

Georg Cantor, matematico tedesco;

Tomàs Miliàn, attore;

Charles Ponzi, noto truffatore italiano.

Anniversari di morte

Osvaldo Cavandoli, disegnatore, animatore e regista italiano;

Giuseppe Di Stefano, tenore siciliano scomparso il 3 marzo 2008;

Georges Perec, scrittore francese.

Accadde oggi, 3 marzo

1791: Fondazione della Zecca degli Stati Uniti.

1857: Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Cina.

1878: La Bulgaria ottiene l’indipendenza dall’Impero ottomano.

1905: Il 3 marzo è un giorno di svolta per l’impero russo. Lo Zar Nicola II accetta la creazione di un’assemblea eletta (la Duma).

1915: Viene fondata la NACA, precorritrice della NASA (Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche statunitense).

1918: Germania, Austria e Russia firmano il Trattato di Brest-Litovsk, ufficializzando l’uscita della Russia dalla Prima guerra mondiale. Quello stesso 4 marzo Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia ottengono l’indipendenza.

1955: Elvis Presley appare in televisione per la prima volta.

1970: Istituzione della provincia di Isernia, scorporata da quella di Campobasso.

1971: Inizio della guerra indo-pakistana del 1971

1974: Tragedia aerea, il volo Turkish Airlines 981 si schianta in un bosco vicino a Parigi. Le vittime sono 346.

1995: In Somalia, finisce la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite

2007: In Italia, attorno alle ore 00:30, si verifica un’eclisse lunare totale.

2017: Esce la Nintendo Switch.