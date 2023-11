Il 30 novembre è la Giornata contro la pena di morte: l’almanacco del giorno

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari del 30 novembre: tutte le curiosità nell'almanacco di QdS.it

Il 30 novembre è il 334º giorno del calendario gregoriano e mancano 31 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 30 novembre

Il santo del giorno è Sant’Andrea apostolo, quindi tutti coloro che portano il suo nome nell’ultimo giorno di novembre festeggiano il proprio onomastico. Viene onorato come santo ed è considerato protettore di fabbricanti di corde, paralitici, pescatori, pescivendoli, giovani donne che cercano marito, contro i crampi, dissenteria, gotta, paralisi, erisipela e torcicollo. In Regno Unito e Scozia il giorno di Sant’Andrea è festa nazionale.

In più, il 30 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la pena di morte, istituita in ricordo dell’abolizione della pena capitale da parte del Granducato di Toscana nel 1786. Per Yemen e Barbados è anche giorno di festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Tra i nati del 30 novembre, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno, si ricordano: Red Canzian (Bruno Canzian), cantante e musicista dei Pooh; Fabio Fazio, conduttore TV; Billy Idol (vero nome, William Michael Albert Broad), cantante rock; Terrence Frederick Malick, regista; Gianfranco Rosi, regista e documentarista; Luciana Savignano, ballerina; Ridley Scott, regista; Benjamin Edward Stiller, attore e regista statunitense.

Anniversari di nascita

Winston Churchill, statista inglese e Premio Nobel per la Letteratura;

Jean Eustache, regista francese;

Christian Matthias Theodor Mommsen, storico tedesco e Premio Nobel;

Ippolito Nievo, scrittore e patriota italiano;

Jonathan Swift, scrittore irlandese;

Enzo Tortora, conduttore TV italiano;

Samuel Langhorne Clemens, scrittore noto come Mark Twain.

Anniversari di morte

George Herbert Walker Bush (o George Bush Senior), 41esimo presidente degli USA;

Guy Debord, filosofo francese;

Esther Hillesum, detta “Etty”, scrittrice olandese ebrea e testimone della Seconda guerra mondiale;

Fernando Pessoa, poeta ungherese;

Oscar Wilde, scrittore irlandese.

Accadde oggi, 30 novembre

1786 – Il Granducato di Toscana è il primo Stato del mondo ad abolire la pena di morte.

1872 – Si svolge a Hamilton Crescent, in Scozia, la prima partita internazionale di calcio.

1936 – Un incendio distrugge il Crystal Palace di Londra.

1939 – L’URSS invade la Finlandia e inizia la fase della “guerra d’inverno”.

1943 – Il 30 novembre Stalin, Roosevelt e Churchill partecipano a uno degli incontri più importanti per andare verso la pace della Seconda guerra mondiale: la conferenza di Teheran. Il nome in codice per l’operazione di liberazione dell’Europa dal nazifascismo è “Operazione Overlord”.

1966/1967 – L’Isola di Barbados ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. L’anno successivo, sempre nell’ultimo giorno di novembre, a ottenere l’indipendenza è la Repubblica Popolare dello Yemen del Sud diventa.

1979 – I Pink Floyd pubblicano “The Wall”.

1982 – Il 30 novembre Michael Jackson pubblica “Thriller”, l’album più venduto di tutti i tempi.

1998 – La Deutsche Bank annuncia l’acquisto per 10 miliardi di dollari della Bankers Trust, diventando così il più grande istituto finanziario al mondo.

2004 – Un aereo della compagnia Lion Air si schianta al suolo a Surakarta, Giava. Circa 20 le vittime dopo il tragico incidente.

2013 – Un incidente dopo l’evento di beneficenza per le vittime del tifone Haiyan uccide il noto attore Paul Walker e l’amico Roger Rodas.

2021 – Il 30 novembre Barbados diventa una repubblica nel suo cinquantacinquesimo anniversario dall’indipendenza.

Immagine di repertorio