Il 30 novembre, il Granducato di Toscana è il primo Stato ad abolire la pena di morte

In questo giorno uscirono due tra i dischi più fortunati di sempre: The Wall dei Pink Floyd e Thriller di Michael Jackson.

Il 29 novembre è il 334esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 31 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 30 novembre

Il 30 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Sant’Andrea Apostolo, il Santo Patrono della Chiesa Ortodossa di Costantinopoli. Fratello di Simon Pietro, tra i santi si distingue per essere stato il primo ad essere chiamato da Gesù ed aver trovato il martirio su una croce decussata. E’ protettore dei pescatori.

Oggi ricorre la giornata internazionale per l’abolizione della pena di morte, in ricordo della prima volta in cui uno Stato, il Granducato di Toscana, il 30 novembre 1786, ha deciso di non uccidere né torturare più nessuno in nome della legge e della giustizia.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati il 30 novembre che festeggiano il loro compleanno. Tra questi ricordiamo: Red Canzian, cantante e musicista e membro dei Pooh, il grande statista inglese Winston Churchill, il conduttore italiano Fabio Fazio e il cantante, Billy Idol.

Accadde oggi, 30 novembre

L’almanacco del giorno si conclude con alcuni anniversari da ricordare.