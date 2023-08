Almanacco del 31 agosto: gli anniversari e la Giornata mondiale della solidarietà

Dal santo del giorno alle ricorrenze da ricordare: l'almanacco del 31 agosto.

Il 31 agosto è il 243º giorno del calendario gregoriano. La Chiesa Cattolica ricorda San Raimondo Nonnato e si celebra la Giornata internazionale della solidarietà. Ecco l’almanacco con santo del giorno, compleanni, anniversari, ricorrenze e oroscopo.

Cosa si celebra il 31 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

L’ultimo giorno di agosto la Chiesa Cattolica ricorda il religioso San Raimondo Nonnato (non nato, detto così perché venuto alla luce mediante operazione medica dopo la morte della madre). Ma non solo: il 31 agosto, si ricordano – tra gli altri – i santi Giuseppe D’Arimatea e Nicodemo, discepoli di Gesù; il sacerdote Beato Don Andrea Notti; San Paolino di Treviri, vescovo; Sant’ Aidano di Lindisfarne. Infine, i cattolici ricordano in questo giorno anche i martiri Edmigio Primo Rodriguez, Amalio Zariquiegui Mendoza e Valerio Bernardo Herrero Martínez.

Il 31 agosto ricorre la Giornata internazionale della solidarietà, stabilita dall’Onu nel 2005 per stimolare e sensibilizzare al volontariato. Nello stesso giorno si celebra anche la Giornata Internazionale per le Persone di Discendenza Africana, istituita per la prima volta nel 2021 per promuovere il sostegno alle vittime della diaspora africana e contrastare ogni forma di discriminazione. Oggi è anche festa nazionale in Malaysia, Trinidad e Tobago e Kirghizistan. In tutti e tre i Paesi si ricorda l’indipendenza ottenuta rispettivamente nel 1957, 1962 e 1991.

Compleanni e ricorrenze

Tra i nati del 31 agosto, che celebrano il compleanno oggi, ci sono: Richard Gere, attore statunitense; Daniel Harding, direttore d’orchestra; Enzo Iacchetti, comico e attore italiano; Luca Di Montezemolo, imprenditore; Edwin Moses, atleta; Serena Rossi, attrice e cantante; Carlo Sangalli, imprenditore; Gianluca Semprini, giornalista e scrittore.

Tra gli altri compleanni del 31 agosto di personaggi storici si ricordano quelli di: Caligola, imperatore romano; James Coburn, attore statunitense morto nel 2002, Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo, e Maria Montessori, celebre educatrice italiana.

Accadde oggi, 31 agosto

Ecco gli anniversari e le ricorrenze più importanti di oggi.

784: Il patriarca di Costantinopoli, Paolo, è deposto dall’imperatrice Irene d’Atene.

1056: L’imperatrice bizantina Teodora muore senza figli. L’evento segna la fine della dinastia macedone.

1302: La Pace di Caltabellotta tra Federico III di Sicilia e Carlo di Valois, capitano generale di Carlo II d’Angiò, conclude la prima fase delle guerre del Vespro tra Aragonesi ed Angioini per il possesso della Sicilia.

1798: Durante la ribellione irlandese contro la Gran Bretagna, appoggiata dalla Francia, nasce la Repubblica del Connacht. Cesserà di esistere con l’Atto di Unione del 1800.

1891: Il 31 agosto Thomas Edison brevetta il kinetoscopio.

1895: Ferdinand von Zeppelin, conte tedesco e generale militare sperimenta il primo dirigibile rigido.

1907: Nasce la Triple Intesa tra Regno Unito, Francia e Russia.

1920: Viene trasmesso il primo giornale radio.

1923: L’Italia occupa l’isola greca di Corfù.

1943: Il bombardamento alleato su Pisa provoca dai 900 ai 2000 morti e 2500 case distrutte.

1986: Muore Goffredo Parise, scrittore e giornalista.

1997: Muore Lady Diana Spencer, principessa del Galles, assieme al compagno Dodi Al-Fayed e all’autista dell’auto a bordo della quale la coppia viaggiava.

2016: Il Senato in Brasile vota a favore dell’impeachment della presidente Dilma Rousseff.

2018: Il 31 agosto muore, dopo un attentato a Donetsk, Aleksandr Zakharchenko. Era il leader dell’autoproclamata repubblica filorussa nell’Est dell’Ucraina.