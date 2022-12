Almanacco del 6 dicembre: San Nicola, le ricorrenze e gli anniversari del giorno

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano e mancano 25 giorni alla fine dell'anno: ecco l'almanacco del giorno con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e curiosità da ricordare.

Cosa si celebra il 6 dicembre

Il 6 dicembre la Chiesa Cattolica celebra San Nicola di Bari, protettore di diverse città, dei marinai, delle bambine e in generale di chiunque si trovi in circostanze sfavorevoli. Festeggiano l’onomastico coloro che portano il nome Nicola.

Ricorrono anche diverse giornate a livello internazionale. In Canada si celebra la Giornata nazionale del ricordo e dell’azione contro la violenza sulle donne (National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women), in memoria del Massacro del Politecnico di Montréal (1989). Una giornata più o meno simile a quella celebrata in Italia e in varie aree del mondo il 25 novembre. In Finlandia è il Giorno dell’Indipendenza, in Birmania il giorno della Festa Nazionale. Infine, in Spagna si celebra il Giorno della Costituzione.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 6 dicembre, che celebrano quindi il loro compleanno. Tra loro: Andrea Agnelli, imprenditore italiano e dirigente sportivo; Federico Balzaretti, calciatore italiano; Antonella Clerici, conduttrice televisiva; Alberto Contador Velasco, ciclista spagnolo; Irene Grandi, cantante italiana; Paolo Meneguzzi, cantautore italiano.

Si ricordano inoltre gli anniversari di nascita del pittore impressionista Jean Frédéric Bazille e del pittore futurista Tullio Crali.

Accadde oggi, 6 dicembre

L’almanacco del giorno si conclude con gli anniversari più interessanti di questa giornata.

1058: Elezione di Papa Niccolò II.

1534: Gli spagnoli fondano Quito in Ecuador.

1768: Pubblicazione della prima edizione dell’Encyclopædia Britannica.

1865 Lo stato Georgia (USA) ratifica il 13° Emendamento della costituzione americana e abolisce la schiavitù.

1877: Esce la prima edizione del quotidiano statunitense The Washington Post.

1884: Completato il Monumento a Washington.

1917: La Finlandia dichiara l’indipendenza dalla Russia.

1921: In seguito a un Trattato anglo-irlandese, nasce lo Stato libero d’Irlanda.

1975: Si svolge a Roma la prima manifestazione nazionale del Movimento Femminista.

1977: Il Sudafrica concede l’indipendenza al Bophuthatswana, che però non ottiene il riconoscimento di altre nazioni.

1978: Approvata nella Spagna post-franchista la nuova Costituzione.

1989: Massacro del Politecnico di Montréal, vittime 14 donne.

1990: Un aereo militare fuori controllo si abbatte sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno. Una strage ancora senza colpevoli, con 12 vittime e 4 feriti gravi.

1998: Hugo Chávez viene eletto presidente del Venezuela, con oltre il 56% dei voti.

2005: La Microsoft rilascia la R2 di Windows Server 2003.

2017: Il 6 dicembre, il presidente statunitense Donald Trump riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale d’Israele.

