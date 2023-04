L’8 aprile 2013 abbiamo detto “addio” a Windows Live Messenger: l’almanacco del giorno

Santo del giorno, giornate mondiali, ricorrenze, compleanni e anniversari nell'almanacco dell'8 aprile di QdS.it.

L’8 aprile è il 98º giorno del calendario gregoriano e mancano 267 giorni alla fine dell’anno: è la Giornata internazionale di rom e sinti e la Chiesa Cattolica ricorda San Dionigi di Corinto.

Cosa si celebra l’8 aprile

Nella giornata dell’8 aprile, la Chiesa Cattolica ricorda San Dionigi di Corinto (vescovo) e San Walter. Nel 2023 sarà il Sabato Santo, il giorno che precede la Pasqua.

Nello stesso giorno ricorre la Giornata internazionale di rom e sinti, in memoria del primo congresso del popolo rom risalente al 1971. In Giappone è il Giorno nazionale del ricordo di Hachikō, il famoso cane che ha ispirato l’omonimo film con la sua storia strappalacrime: dopo la morte del suo padrone, il professor Hidesaburō Ueno, si recò ogni giorno alla stazione dove lo attendeva quotidianamente per ben 10 anni. Ad Haiti, invece, si ricorda l’anniversario della morte del rivoluzionario Toussaint Louverture.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati dell’8 aprile, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Nerio Alessandri, imprenditore; Alberto Angela, paleontologo e divulgatore scientifico figlio del celebre (e recentemente scomparso) Piero Angela; Kofi Annan, politico ghanese e premio Nobel; Silvio Brusaferro, medico italiano conosciuto soprattutto per l’attività durante il Covid; Wilma De Angelis, cantante, conduttrice TV e attrice; Massimo Garavaglia, politico italiano.

Anniversari di nascita

Jacques Brel, cantautore belga;

John Fante, scrittore statunitense;

Edmund Husserl, matematico e filosofo austriaco.

Anniversari di morte

Gaetano Donizetti, compositore italiano;

Vaslav Nijinsky, celebre ballerino ucraino;

Pablo Picasso, pittore spagnolo, tra i più famosi di tutti i tempi;

Margaret Thatcher, politica ed ex primo ministro del Regno Unito.

Accadde oggi, 8 aprile

217 – Assassinio dell’imperatore romano Caracalla.

1151 – Guglielmo, figlio di Ruggero II, diventa re di Sicilia. A incoronarlo è il padre.

1341 – Francesco Petrarca viene incoronato d’alloro come “poeta” sul Campidoglio, a Roma.

1820 – L’8 aprile la Venere di Milo viene scoperta sull’isola di Milos.

1866 – Inaugurazione dell’Esposizione Universale di Parigi.

1986 – Elezione dell’attore Clint Eastwood a sindaco di Carmel-by-the-Sea in California.

1993 – La Macedonia entra ufficialmente nell’ONU.

2005 – Funerale del Papa Giovanni Paolo II.

2013 – Finisce l’era della piattaforma Windows Live Messenger, sostituita definitivamente da Skype, e della posta elettronica Hotmail (a cui subentra Outlook). Nello stesso giorno, l’8 aprile, nel Regno Unito muore la “Lady di Ferro”, l’ex Primo Ministro Margaret Thatcher.

2018 – Attacco chimico a Duma, in Siria, con circa 100 morti.

