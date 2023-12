Almanacco di oggi, 10 dicembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Mancano 21 giorni alla fine dell'anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano (il 345º negli anni bisestili). Mancano 21 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 10 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra la Beata Vergine Maria di Loreto, Traslazione della Santa Casa nonché il martire San Mauro di Roma.

Il 10 dicembre ricorre la Giornata mondiale dei diritti umani.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Burioni, muore Paolo Uccello

Nati

Emily Elizabeth Dickinson è stata una poetessa statunitense, considerata tra i maggiori lirici moderni (10 dicembre 1830);

Giuseppe Prisco, meglio noto come Peppino Prisco, è stato un avvocato e dirigente sportivo italiano, noto anche per essere stato vicepresidente dell’Inter dal 1963 al 2001 (10 dicembre 1921);

Sir Kenneth Charles Branagh è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico (10 dicembre 1960);

Roberto Burioni è un virologo, immunologo e divulgatore scientifico italiano (10 dicembre 1962);

Gonzalo Gerardo Higuaín è un ex calciatore argentino, di ruolo attaccante (10 dicembre 1987);

Scomparsi oggi

1198 – Averroè, nome con cui nell’Europa medievale era conosciuto ʾAbū al-Walīd Muḥammad ibn ʾAḥmad ibn Rušd – latinizzato come Aven Roshd e infine come Averrhoës o Averroës – è stato un filosofo, medico, matematico, giudice e giurisperito arabo considerato, insieme al suo precursore Avicenna, il più influente filosofo musulmano del Medioevo.

1475 – Paolo di Dono, ovvero Paolo Doni, detto Paolo Uccello, è stato un pittore e mosaicista italiano. Fu tra i protagonisti della scena artistica fiorentina della metà del XV secolo.

1851 – Karl Drais è stato un inventore tedesco, rimasto famoso per aver inventato la draisina, dalla quale derivò l’attuale bicicletta.

1896 – Alfred Bernhard Nobel è stato un chimico, imprenditore e filantropo svedese, noto per essere stato l’inventore della dinamite e l’ideatore e fondatore del premio Nobel.

1909 – Nuvola Rossa è stato un capo dei Teton Oglala.

1936 – Luigi Pirandello è stato un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

1967 – Otis Ray Redding Jr. è stato un cantante statunitense di musica soul, la cui fama è legata soprattutto ai singoli I’ve Been Loving You Too Long del 1965 e the Dock of the Bay uscito postumo.

1968 – Thomas Merton è stato uno scrittore e monaco cristiano statunitense dell’ordine dei Trappisti, autore di oltre sessanta tra saggi e opere in poesia e in prosa dedicati soprattutto ai temi dell’ecumenismo, del dialogo interreligioso, della pace e dei diritti civili.

1968 – Karl Barth è stato un teologo e pastore riformato svizzero.

1978 – Ed Wood, all’anagrafe Edward Davis Wood Jr., è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, definito da diversi critici come “il peggior regista di tutti i tempi”.

2006 – Augusto José Ramón Pinochet Ugarte è stato un generale e politico cileno, che, a seguito del colpo di Stato in Cile del 1973, governò il suo paese dall’11 settembre 1973 all’11 marzo 1990, instaurando un regime autoritario e dittatoriale, rendendosi responsabile di crimini contro l’umanità.

Accade oggi, 10 dicembre

1041 – L’imperatrice Zoe Porfirogenita eleva al trono il figlio adottivo Michele.

1252 – La badessa Maria da Besozzo rinuncia alla sovranità sul territorio di Meda, sancendone la nascita.

1508 – La Lega di Cambrai, formata da Papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano I d’Asburgo e Ferdinando II di Aragona viene creata con l’intento di sconfiggere Venezia.

1520 – Martin Lutero brucia la copia della bolla papale “Exsurge Domine”.

1684 – La derivazione di Isaac Newton delle Leggi di Keplero dalla sua teoria della gravità, contenute nel manoscritto De motu corporum in gyrum, viene letta alla Royal Society da Edmond Halley.

1817 – Il Mississippi diventa il 20º Stato degli USA.

1847 – Debutto pubblico dell’Inno di Mameli sul piazzale del Santuario di Nostra Signora di Loreto a Oregina, presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci.

1848 – Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto presidente della Repubblica francese.

1864 – Guerra di secessione americana – William Tecumseh Sherman raggiunge Savannah (Georgia), terminando la sua “marcia verso il mare”.

1869 – Il Wyoming concede il diritto di voto alle donne.

1878 – Guerra russo-turca (1877-1878) – L’Impero ottomano dopo un lungo assedio abbandona la città di Pleven.

1898 – A Parigi viene firmato il trattato che pone fine alla guerra ispano-americana.

1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel.

1902 – La Tasmania concede il diritto di voto alle donne.

1906 – Il presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo.

1917 – Due MAS comandati da Luigi Rizzo penetrano nel Golfo di Trieste ed affondano la corazzata austroungarica SMS Wien.

1920 – Canneto Sabino (RI): durante uno sciopero per la ridiscussione dei patti colonici e l’aumento della paga giornaliera i Reali Carabinieri, si dice aizzati dagli agrari, sparano: muoiono undici braccianti tra cui due donne.

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura.

1932 – La Thailandia adotta la costituzione e diventa una monarchia costituzionale.

1936 – Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione al trono britannico.

1938 – Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica.

1940 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia di Giarabub.

1941 – Le forze giapponesi sbarcano nelle Filippine, catturano Guam e affondano le navi britanniche HMS Prince of Wales e HMS Repulse.

1948 – Approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani promossa dall’ONU.

1949 – Guerra civile cinese: l’esercito popolare cinese inizia l’assedio di Chengdu, l’ultima città tenuta dai nazionalisti sulla Cina continentale. Chiang Kai-shek parte per Taiwan.

1952 – Albert Schweitzer riceve il Premio Nobel per la pace.

1965 – I Grateful Dead eseguono il loro primo concerto al The Fillmore di San Francisco.

1969 – Cosa nostra uccide il boss Michele Cavataio all’interno della sede della ditta di costruzioni Girolamo Moncada; l’episodio è noto come Strage di viale Lazio.

1973 – Lê Đức Thọ ed Henry Kissinger ricevono il Premio Nobel per la pace per aver stipulato gli accordi di pace di Parigi.

1975 – Andrej Dmitrievič Sacharov riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Elena Bonnėr.

1978 – Menachem Begin e Anwar al-Sadat ricevono il Premio Nobel per la pace.

1983 – Lech Wałęsa riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Danuta.

1983 – Raúl Alfonsín diventa presidente dell’Argentina.

1984 – Desmond Tutu riceve il Premio Nobel per la pace.

1986 – Elie Wiesel riceve il Premio Nobel per la pace.

1989 – Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, riceve il Premio Nobel per la pace.

1991 – In Nagorno Karabakh si svolge un referendum confermativo per l’autodeterminazione.

1993 – Viene pubblicata la versione shareware di Doom.

1993 – Nelson Mandela e Frederik de Klerk ricevono il Premio Nobel per la pace.

1994 – Viene pubblicata la versione 1.0 di Netscape.

1999 – Fernando de la Rúa, già sindaco di Buenos Aires, viene eletto presidente della Repubblica argentina.

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene ad una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie lingue etiopiche significa “pace”.

2007 – Londra: presso l’O2 Arena i Led Zeppelin tengono un concerto reunion in onore del patron dell’Atlantic Records Ahmet Ertegün.

2009 – Barack Obama riceve il Premio Nobel per la pace.

2012 – Viene conferito il Premio Nobel per la pace all’Unione europea.