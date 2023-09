Almanacco di oggi, 18 settembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 18 settembre è il 261º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 18 settembre è il 261º giorno del calendario gregoriano (il 262º negli anni bisestili). Mancano 104 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 18 settembre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 18 settembre si venera San Giuseppe da Copertino, sacerdote.

Si celebrano la Giornata Mondiale per il Monitoraggio delle Acque e la Giornata dello “smiling face Pitt-Hopkins”.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Greta Garbo, muore James Hendrix

Nati

Samuel J. Johnson è stato un critico letterario, poeta, saggista, biografo e lessicografo britannico (18 settembre 1709);

Jean Bernard Léon Foucault è stato un fisico francese conosciuto per l’interpretazione del movimento di rotazione del piano di oscillazione di un pendolo, conosciuto come Pendolo di Foucault, e scoperto da Vincenzo Viviani (18 settembre 1819);

Greta Garbo, pseudonimo di Greta Lovisa Gustafsson, è stata un’attrice svedese naturalizzata statunitense, fra le più celebri della storia del cinema (18 settembre 1905);

Franco Franchi, pseudonimo di Francesco Benenato, è stato un attore, comico, cantante e conduttore televisivo italiano (18 settembre 1928);

John David McAfee è stato un programmatore britannico naturalizzato statunitense, fondatore dell’omonima azienda (18 settembre 1945);

Paolo Romani è un politico, imprenditore e dirigente d’azienda italiano, ministro dello sviluppo economico dal 4 ottobre 2010 al 16 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi (18 settembre 1947);

Marco Masini è un cantautore e pianista italiano (18 settembre 1964);

Lance Edward Armstrong, nato Lance Edward Gunderson, è un ex ciclista su strada, mountain biker ed ex triatleta statunitense (18 settembre 1971);

Lucia Annibali, ex Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana (18 settembre 1977);

Laura Barriales è un’attrice, modella e personaggio televisivo spagnola naturalizzata italiana (18 settembre 1982);

Keeley Rebecca Hazell è una modella e attrice inglese, lanciata dal quotidiano popolare The Sun come ragazza della Pagina 3, che ospita ogni giorno la foto di una ragazza in topless (18 settembre 1986).

Scomparsi oggi

1783 – Leonhard Euler, in italiano noto come Eulero è stato un matematico, fisico e astronomo svizzero.

1830 – William Hazlitt fu uno scrittore inglese, ricordato per la sua attività di saggista umanistico e di critico letterario, nonché come grammatico, filosofo e pittore.

1970 – James Marshall “Jimi” Hendrix, nato Johnny Allen Hendrix, è stato un chitarrista e cantautore statunitense.

1999 – Leo Valiani, nato Leo Weiczen, è stato un giornalista, antifascista, politico e storico italiano.

Accadde oggi, 18 settembre

96 – Domiziano viene ucciso in una congiura e con lui si estingue la dinastia Flavia, Marco Cocceio Nerva diviene imperatore romano su acclamazione del Senato.

324 – Costantino I sconfigge definitivamente Licinio nella battaglia di Crisopoli, diventando l’unico imperatore dell’Impero romano.

1066 – Il re norvegese ed ex capo della Guardia variaga, Harald Hardrada, inizia l’invasione dell’Inghilterra.

1180 – Filippo II Augusto diventa re di Francia.

1454 – Nella battaglia di Chojnice, durante la guerra dei tredici anni, l’esercito polacco viene sconfitto dai Cavalieri teutonici.

1739 – Firma del Trattato di Belgrado, Belgrado viene ceduta all’Impero ottomano.

1759 – I britannici catturano Québec City.

1803 – Apre a Londra la Royal Opera House.

1810 – Prima Junta di governo in Cile. Anche se prevista per governare solo in assenza del re, fu di fatto il primo passo verso l’indipendenza dalla Spagna e viene commemorato come tale.

1850 – Il Congresso degli Stati Uniti passa il Fugitive Slave Act.

1851 – Il New York Times inizia le pubblicazioni.

1860 – Nella battaglia di Castelfidardo, le truppe sabaude sconfiggono quelle pontificie.

1872 – Re Oscar II sale sul trono di Svezia-Norvegia.

1873 – Inizia il Panico del 1873.

1895 – Daniel David Palmer esegue il primo aggiustamento chiropratico.

1906 – Un tifone seguito da uno tsunami uccide circa 10.000 persone ad Hong Kong.

1927 – Vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System.

1931 – Incidente di Mukden, a seguito del quale il Giappone occupa la Manciuria.

1938 – Trieste: Benito Mussolini legge per la prima volta le Leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città.

1939 – Lo show radiofonico Germany Calling inizia la propaganda nazista.

1940 – Seconda guerra mondiale: il transatlantico britannico SS City of Benares viene affondato dal sottomarino tedesco U-48; i morti includono 77 bambini rifugiati.

1942 – La Canadian Broadcasting Corporation viene autorizzata a trasmettere.

1943 – Gli ebrei di Minsk vengono massacrati a Sobibór.

1944 – Seconda guerra mondiale: la nave da carico giapponese Junyomaru viene affondata da un sottomarino della Marina britannica al largo dell’Indonesia.

1945 – Il Comandante supremo delle forze alleate sospende per 2 giorni le pubblicazioni dell’Asahi Shinbun.

1947 – Il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti inizia la sua attività (in precedenza era noto come National Military Establishment); la United States Air Force diviene una forza armata autonoma (in precedenza era una branca dello US Army).

1962 – Burundi, Giamaica, Ruanda e Trinidad e Tobago vengono ammessi all’ONU.

1973 – La Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest), la Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) e le Bahamas vengono ammesse all’ONU.

1975 – Patty Hearst viene arrestata dopo un anno di permanenza sulla lista dei ricercati dell’FBI.

1978 – Le Isole Salomone entrano nell’ONU.

1992 – Viene declassificata l’esistenza del National Reconnaissance Office, che operava fin dal 1960.

1997 – Gli elettori del Galles votano ‘Sì’ (50,3%) ad un referendum sull’autonomia gallese.

1997 – Ted Turner dona un miliardo di dollari alle Nazioni Unite.

1998 – Viene fondato l’ICANN.

2014 – Gli elettori della Scozia votano ‘No’ (55,3%) a un referendum per l’indipendenza dal Regno Unito.