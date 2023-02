Almanacco di oggi, 19 febbraio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 19 febbraio è il 50º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 19 febbraio è il 50º giorno del calendario gregoriano. Mancano 315 giorni alla fine dell’anno (316 negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 19 febbraio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Corrado Confalonieri.

Dal 2007 il 19 febbraio si celebra la Giornata della Lentezza. L’obiettivo è quello di cercare di vivere con ritmi meno frenetici e di trascorrere più tempo libero di qualità.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Copernico, muore Umberto Eco

Nati

Niccolò Copernico è stato un astronomo, matematico, religioso, ecclesiastico, giurista, governatore e medico polacco. Nel 1503 si è laureato in diritto canonico all’Università degli Studi di Ferrara. È noto per aver propugnato, difeso e promosso l’evidenza del sistema eliocentrico contro il sistema geocentrico, strenuamente sostenuto in Europa. Non è stato il primo a formulare tale teoria. Tuttavia è stato lo scienziato capace di dimostrarla tramite procedimenti matematici (19 febbraio 1473);

Lucio Fontana è stato un pittore, ceramista e scultore italiano naturalizzato argentino (19 febbraio 1899);

Massimo Troisi è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano (19 febbraio 1953);

Fiordaliso (pseudonimo di Marina Fiordaliso) è una cantautrice italiana di musica pop, con spazio al sottogenere melodico (19 febbraio 1956);

Veronica Pivetti è un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana (19 febbraio 1965);

Mauro Emanuel Icardi è un calciatore argentino, attaccante del Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain (19 febbraio 1993).

Scomparsi oggi

2009 – Oreste Lionello è stato un attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista, comico e conduttore televisivo italiano.

2016 – Umberto Eco è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano. Ha scritto numerosi saggi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia nonché romanzi di successo.

2019 – Karl Otto Lagerfeld è stato uno stilista e fotografo tedesco. È stato direttore creativo di Fendi insieme a Silvia Venturini Fendi e di Chanel. Inoltre ha firmato una sua linea.

Accade oggi, 19 febbraio

356 – L’imperatore romano Costanzo II (337-361) decreta la chiusura di tutti i templi pagani nei territori imperiali.

607 – Inizio del pontificato di Papa Bonifacio III.

1674 – Inghilterra e Paesi Bassi firmano il Trattato di Westminster. Previsto pure il trasferimento della colonia olandese di Nuova Amsterdam all’Inghilterra che la ribattezza New York.

1807 – In Alabama l’ex vicepresidente statunitense Aaron Burr viene arrestato per tradimento.

1861 – In Russia viene abolita la servitù della gleba.

1878 – Thomas Edison ottiene il brevetto per il fonografo

1881 – Il Kansas diventa il primo Stato degli USA a vietare tutte le bevande alcoliche

1943 – Seconda guerra mondiale. Battaglia del passo di Kasserine. Le forze italo-tedesche lanciano un’offensiva contro le difese alleate in Tunisia.

1949 -Ezra Pound riceve il primo Premio Bollingen di poesia dalla Fondazione Bollingen e dall’Università di Yale.

1953 – La Georgia approva il primo comitato di censura letteraria degli Stati Uniti.

1959 – Il Regno Unito concede a Cipro l’indipendenza.

1985 – William Schroeder è il primo paziente dotato di un cuore artificiale a lasciare una struttura ospedaliera.

1986 – Il Senato degli Stati Uniti, dopo 37 anni di attesa, approva un trattato che dichiara illegale il genocidio.

2002 – La sonda spaziale 2001 Mars Odyssey della NASA inizia la mappatura della superficie di Marte

2003 – In Iran precipita un aeroplano militare con a bordo 270 soldati. Nessuna persona sopravvive.

2007 – Due bombe sul Samjhauta Express uccidono 66 soggetti.

2018 – In Nigeria, nello Stato di Yobe, 111 studentesse vengono sequestrate dai miliziani di Boko Haram. Saranno rilasciate il 21 marzo.

2020 – In Iran si registrano le prime 2 vittime da Coronavirus al di fuori della Cina.

2020 – Il trapper Pop Smoke viene ucciso a soli 20 anni nella sua casa a Los Angeles con 4 colpi da arma da fuoco.