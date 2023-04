Almanacco di oggi, 2 aprile: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo

Il 2 aprile è il 92º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 2 aprile è il 92º giorno del calendario gregoriano (il 93º negli anni bisestili). Mancano 273 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 2 aprile: santo del giorno e giornata mondiale

La Chiesa venera San Francesco da Paola, eremita e fondatore.

Il 2 aprile è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo. È un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a una maggiore sensibilizzazione relativamente all’autismo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Muore Giovanni Paolo II, nasce Daniele Scardina

Nati

Carlo, detto Magno o Carlomagno o Carlo I detto il Grande, è stato re dei Franchi dal 768, re dei Longobardi dal 774 e dall’800 primo Imperatore dei Romani, incoronato da papa Leone III nell’antica basilica di San Pietro in Vaticano (2 aprile 742);

Giacomo Girolamo Casanova è stato un avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, esoterista, diplomatico, scienziato, filosofo e agente segreto italiano, cittadino della Repubblica di Venezia (2 aprile 1725);

Hans Christian Andersen è stato uno scrittore e poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe (2 aprile 1805);

Émile Édouard Charles Antoine Zola è stato uno scrittore, giornalista, saggista, critico letterario, filosofo e fotografo francese (2 aprile 1840);

Marvin Gaye (Marvin Pentz Gay Jr.) è stato un cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense, artista di spicco della musica soul e R&B (2 aprile 1939);

Giuliana De Sio è un’attrice italiana, vincitrice di due David di Donatello (2 aprile 1956);

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana (2 aprile 1978);

Daniele Marco Scardina (conosciuto pure con lo pseudonimo di King Toretto) è un pugile italiano (2 aprile 1992);

Tommaso Zorzi è un conduttore televisivo, scrittore, personaggio televisivo e opinionista italiano (2 aprile 1995).

Scomparsi oggi

1872 – Samuel Finley Breese Morse è stato un pittore, inventore e storico statunitense. È ricordato per aver inventato, insieme all’inventore statunitense Alfred Vail, il telegrafo elettrico e il relativo alfabeto che da lui prende il nome. Ha compiuto pure esperimenti di telegrafia sottomarina via cavo.

1922 – Hermann Rorschach è stato uno psichiatra svizzero. Noto per aver generato un originale metodo psicodiagnostico creato indipendentemente dai presupposti freudiani.

2005 – Papa Giovanni Paolo II è stato il 264º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 6º sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978.

Accadde oggi, 2 aprile

1077 – Nasce la “Patrie dal Friûl”.

1513 – Juan Ponce de León pone piede in qualità di primo europeo sul territorio della futura Florida.

1902 – L’Electric Theatre, il primo cinema-teatro americano, apre a Los Angeles in California.

1912 – Sun Yat-sen fonda il Kuomintang (Partito Nazionalista Cinese).

1921 – L’Armenia diventa una delle Repubbliche sovietiche.

1926 – Su proposta di Benito Mussolini il governo italiano vara la legge sull’Opera Nazionale Balilla.

1930 – Hailé Selassié è proclamato imperatore d’Etiopia.

1940 – In Italia parte la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra.

1948 – USA, il Congresso approva il Piano Marshall.

1954 – A Los Angeles viene presentato il progetto del parco divertimenti di Disneyland.

1992 – John Gotti, boss mafioso di New York, è condannato a morte per omicidio e gestione del racket. La sentenza di morte è poi commutata in quella di ergastolo

2004 – A seguito della firma dell’accordo del 29 marzo arriva il primo alzabandiera a Bruxelles delle nuove 7 nazioni della NATO: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia. 2015 – In Kenya avviene la strage