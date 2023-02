Almanacco di oggi, 20 febbraio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 20 febbraio è il 51º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 20 febbraio: santo del giorno e giornate mondiali

Il 20 febbraio la Chiesa Venera San Leone, quindicesimo Vescovo di Catania.

Il 20 febbraio si celebra la Giornata mondiale della giustizia sociale. La giornata è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’ONU e ha come finalità quella di sottolineare come lo sviluppo e la giustizia sociale siano indispensabili per il mantenimento della pace e della sicurezza, sia tra gli Stati che a livello nazionale.

Compleanni e ricorrenze

Sono numerosi i personaggi che festeggiano il compleanno il 20 febbraio. Tra questi ricordiamo: Robert Altman, regista statunitense (morto nel 2006); Vittorio Bachelet, politico italiano (morto nel 1980); Gordon Brown, politico inglese; Kurt Cobain, cantante e musicista statunitense (morto nel 1994); Riccardo Cocciante, musicista e cantante italiano; Ciro Immobile, calciatore italiano; Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo (morto nel 2022); Rihanna, cantante barbadiana; Giovanni Storti, attore e cabarettista italiano.

Accadde oggi