Almanacco di oggi, 9 aprile: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 9 aprile è il 99º giorno del calendario gregoriano (il 100º negli anni bisestili). Mancano 266 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 9 aprile: santo del giorno e giornata mondiale

La Chiesa venera San Massimo, nacque in Egitto nel III secolo d.C. e fu il quindicesimo Vescovo di Alessandria.

Il 9 aprile è la Giornata internazionale dell’Unicorno, festa colorata che nasce per celebrare uno degli animali fantastici più amati del mondo. Si tratta di animali mitologici conosciuti dall’antichità.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Moro, muore Bacone

Nati

Charles Pierre Baudelaire è stato un poeta, scrittore, critico letterario, critico d’arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese (9 aprile 1821);

Hugh Marston Hefner, detto Hef è stato un editore statunitense, fondatore della celebre rivista erotica Playboy e a capo del Playboy Enterprises (9 aprile 1926);

Folco Quilici è stato un regista, fotografo e scrittore italiano. È stato un apprezzato documentarista, attivo nella divulgazione naturalistica fin dagli anni cinquanta del XX secolo (9 aprile 1930);

Franco Marini è stato un sindacalista e politico italiano. Segretario generale della CISL tra il 1985 e il 1991, diventò subito dopo ministro del lavoro e della previdenza sociale per circa un anno, fino al 1992 (9 aprile 1933);

Ferdinando Imposimato è stato un magistrato, politico e avvocato italiano, nonché presidente onorario aggiunto della Corte suprema di cassazione (9 aprile 1936);

Patty Pravo (pseudonimo di Nicoletta Strambelli) è una cantante italiana (9 aprile 1948);

Dennis William Quaid è un attore statunitense (9 aprile 1954);

Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra italiano (9 aprile 1969);

Jacques Villeneuve è un pilota automobilistico canadese, campione del mondo di Formula 1 nel 1997 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e del Campionato CART nel 1995 (9 aprile 1971);

Carlo Calenda è un ex dirigente d’azienda e politico italiano. Dal 13 ottobre 2022 senatore della Repubblica e dal 20 febbraio 2022 segretario di Azione, partito di cui è il principale fondatore nel 2019 e, fino alla sua elezione a segretario, il leader (9 aprile 1973);

Fabrizio Moro, pseudonimo di Fabrizio Mobrici, è un cantautore italiano (9 aprile 1975);

Kristen Jaymes Stewart è un’attrice statunitense (9 aprile 1990);

Scomparsi oggi

1626 – Francis Bacon (latinizzato in Franciscus Baco e italianizzato in Francesco Bacone) è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart.

1810 – Alessandro Malaspina è stato un esploratore e navigatore italiano a servizio della Spagna, dove è più noto come Alejandro Malaspina.

1945 – Johann Georg Elser è stato un attivista tedesco, noto per aver ideato ed attuato l’attentato dell’8 novembre 1939 nella birreria Bürgerbräukeller di Monaco contro Hitler, che scampò all’attentato per pochi minuti.

1995 – Edda Mussolini, vedova Ciano, Contessa di Cortellazzo e Buccari, è stata la prima dei cinque figli di Benito Mussolini e sua moglie Rachele Guidi.

2021 – Il principe Filippo, già Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, nato principe Filippo di Grecia e Danimarca, è stato il marito della regina Elisabetta II nonché, dal 10 giugno 2011, Lord grand’ammiraglio della Royal Navy, titolo cedutogli dalla consorte in occasione del suo novantesimo compleanno.

Accadde oggi, 9 aprile

193 – Settimio Severo viene proclamato imperatore romano

1413 – Enrico V viene incoronato re d’Inghilterra.

1454 – Pace di Lodi. La guerra di successione per il Ducato di Milano si conclude con un accordo di pace stipulato tra Francesco Sforza, Granducato di Toscana, Repubblica di Genova e Ducato di Mantova da un lato, e Repubblica di Venezia, Regno di Napoli, Ducato di Savoia e Marchesato del Monferrato dall’altro

1667 – Apre a Parigi la prima mostra d’arte pubblica.

1682 – L’esploratore René Robert Cavelier de La Salle scopre la sorgente del fiume fiume Mississippi.

1742 – A Dublino viene rappresentato per la prima volta l’oratorio Messiah di Georg Friedrich Händel.

1809 – Napoleone Bonaparte, con un decreto emesso dal Palazzo delle Tuileries, concede ai fiorentini di poter parlare la lingua italiana.

1848 – Il Ducato di Parma e Piacenza adotta la bandiera italiana.

1864 – A Trieste l’arciduca Massimiliano d’Austria firma la rinuncia al trono d’Austria e d’Ungheria per sé e per i suoi eredi.

1867 – Gli Stati Uniti d’America ratificano un trattato con l’Impero russo per l’annessione dell’Alaska.

1868 – Giosuè Carducci, titolare della cattedra di letteratura italiana all’Università di Bologna, viene sospeso per 75 giorni per aver sottoscritto una lettera diretta a Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi.

1945 – L’esplosione della nave statunitense Charles Henderson nel porto di Bari causa centinaia di vittime militari e civili.

1947 – USA: tre tornado causano la morte di 181 persone e il ferimento di altre 970 in Texas, Oklahoma e Kansas.

1948 – Massacro di Deir Yassin: su ordine del futuro primo ministro israeliano Menachem Begin, l’organizzazione paramilitare Irgun, attacca il villaggio arabo di Deir Yassin uccidendo 250 persone

1948 – Viene fondato il Partito Democratico Cristiano Sammarinese.

1948 -Jorge Eliécer Gaitán, leader del Partito Liberale, viene assassinato a Bogotà. In seguito all’omicidio la capitale colombiana fu sconvolta da quello che viene ricordato come il Bogotazo, rivolta che vide coinvolto anche il giovane Fidel Castro che si trovava in Colombia per partecipare alla IX Conferenza Panamericana.

1959 – Programma Mercury. La NASA annuncia la selezione dei primi sette astronauti, poi noti sui mass media come i Mercury Seven.

1967 – USA: battesimo dell’aria per il Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per la Lufthansa nel febbraio del 1968.

1969 – A Battipaglia (SA) la chiusura di due fabbriche provoca una sommossa popolare e due vittime.

1977 – Viene fondato a Firenze il Partito Marxista-Leninista Italiano.

1989 – Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo vendono il pacchetto azionario dell’Editoriale L’Espresso alla Mondadori di Carlo De Benedetti; comincia uno scontro con l’azionista Silvio Berlusconi per il controllo della casa editrice che si concluderà due anni dopo, il 30 aprile 1991.

2003 – La Corte di Cassazione conferma le condanne rispettivamente a 16 e 14 anni per Erika De Nardo e Omar Favaro responsabili del duplice delitto di Novi Ligure del 21 febbraio 2001.

2006 – Le elezioni politiche italiane si svolgono per la prima volta con la Legge elettorale Calderoli, nota come “porcellum”: si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi, ottenendo così un’ampia maggioranza alla Camera grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato perché i premi su base regionale si elidono a vicenda.