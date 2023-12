Accadde oggi e santo del giorno: ecco l’almanacco del 16 dicembre

Cosa si celebra il 16 dicembre? Tutte le curiosità, gli anniversari, i compleanni e le ricorrenze da ricordare.

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano e mancano 15 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, compleanni, anniversari e curiosità.

Cosa si celebra il 16 dicembre

Il 16 dicembre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Adelaide, imperatrice nata nel 931 da Rodolfo, re di Borgogna, e particolarmente nota per il suo impegno a favore dei più poveri e per aver richiesto la costruzione di diverse chiese e monasteri. Nello stesso giorno si ricordano anche San Davide, re d’Israele e profeta, e la vergine e martire Sant’Albina.

In Italia, è anche la Giornata nazionale dello spazio. Il 16 dicembre è anche un giorno di festa in diversi Paesi del mondo: è festa nazionale in Bahrein, il giorno della Vittoria in Bangladesh, quello dell’indipendenza in Kazakistan e quello della Costituzione in Nepal. Infine, in Sudafrica ricorre anche il Giorno della riconciliazione, istituito nel 1995 dal Governo di Nelson Mandela per ricordare la vittoria dei voortrekker sulle truppe zulu nella battaglia di Blood River nel 1838.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati VIP del 16 dicembre, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Pietro Castellitto, attore e regista italiano; Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice TV; Giancarlo Giorgetti, politico e attuale ministro dell’Economia nel Governo Meloni; Francesco “Ciccio” Graziani, ex calciatore e allenatore italiano; Vincenzo Edward Pazienza, ex pugile conosciuto come Vinny Paz; Luisa Ranieri, attrice; Ivana Spagna, cantante.

Si ricorda anche l’anniversario di nascita della celebre scrittrice Jane Austen e dello scrittore statunitense Philip K. Dick. Ricorre anche l’anniversario di morte di Silvana Mangano, attrice italiana.

Accadde oggi, 16 dicembre

1631: Tragica eruzione del Vesuvio causa almeno 4.000 decessi e una moria di bestiame.

1653: Oliver Cromwell diventa Lord protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda.

1773: Boston Tea Party, inizia la rivolta dei futuri Stati Uniti contro il Regno Unito.

1838: I Boeri sconfiggono le truppe Zulu nella battaglia di Blood River.

1857: Il 16 dicembre un terribile terremoto coinvolte Val d’Agri e Vallo di Diano. Migliaia le vittime.

1920: Violento terremoto di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina). Circa 235.000 le vittime.

1922: Viene assassinato Gabriel Narutowicz, primo presidente della Repubblica di Polonia.

1971: Il Regno Unito riconosce l’indipendenza del Bahrein. Nello stesso giorno, inoltre, il Bangladesh ottiene l’indipendenza dal Pakistan.

1991: Il Kazakistan ottiene l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

2007: Il Milan vince la Coppa del Mondo per club FIFA.

2014: Tehrik-i-Taliban Pakistan – gruppo armato islamista – assalta una scuola dell’esercito a Peshawar, uccidendo ben 145 persone.

