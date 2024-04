Almaviva, Urso: “Soluzione per riqualificazione personale”

Possibile soluzione per i lavoratori di Almaviva-Contact. Si ipotizza, infatti, una riconversione. Ecco i dettagli.

“Mi sono occupato della vicenda Almaviva da inizio legislatura, in un incontro del 9 febbraio è emersa una significativa riduzione del bacino dei lavoratori. Sul tema del contact center abbiamo attuato un tavolo con il ministero del Lavoro e le Regioni, individuando una soluzione che prevede la partecipazione della holding madre: questa riguarda per il momento le aziende fornitrici di Tim in Sicilia, Basilicata, Toscana e Calabria, per un totale di 3.500 impiegati. Un modello simile potrebbe avviarsi per Almaviva, in quanto il gruppo potrebbe creare al suo interno percorsi di riqualificazione del personale dei contact center sul modello che stiamo definendo con Tim e le società affidatarie”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un’interrogazione in Aula a Montecitorio.