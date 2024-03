Altofonte, rubato e incendiato un furgone di una ditta di carni: indagini in corso

In queste ore sono stati sentiti il titolare dell'azienda e il dipendente che aveva in uso il mezzo

Rubato, incendiato e avvolto nel mistero un furgone di una ditta di carni di Santa Cristina Gela. L’episodio, come ricostruito, è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo ad Altofonte, a Palermo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sentiti dagli inquirenti il titolare della ditta e l’operaio che ha utilizzato il mezzo nelle scorse ore, nel mirino delle indagini il motivo del furto e dell’incendio del furgone. Sul caso, non è scartata l’ombra dell’estorsione.

Altofonte, rubato e incendiato un furgone: la ricostruzione

Un furgone appartenete a una ditta di Santa Cristina Gela è stato rubato nella notte ad Altofonte, nel palermitano. Successivamente, i militari hanno ritrovato il mezzo dell’azienda incendiato e completamente distrutto sempre nel palermitano, ma a Misilmeri.

Altofonte, furgone rubato: indagini in corso

Una vicenda che ha attirato le attenzioni dei carabinieri che, una volta individuato il furgone scomparso e viste le condizioni del mezzo (ritrovato a Misilmeri, dunque una zona diversa da quella del furto), hanno avviato le indagini. In queste ore, sentiti il titolare dell’azienda del furgone di Santa Cristina Gela e il dipendente che aveva in uso il mezzo. Indagini in corso, non è esclusa l’opera di estorsione nella vicenda.