Russell Crowe ospite a Sanremo 2024: “Al mio segnale scatenate l’inferno!”

L'attore ha da poco scoperto di avere origini italiane e afferma: "Non è solo predilezione, ma un legame di sangue".

Viva Rai2! torna dopo la pausa natalizia e lo fa col botto: Amadeus, in videochiamata con Fiorello, Biggio e Casciari afferma che oggi, 15 gennaio 2024, è la giornata degli ascolti delle canzoni dei Big ai giornalisti. Ma la novità più importante è un’altra: Russell Crowe sarà ospite al Festival di Sanremo 2024 nella serata di giovedì. Il conduttore e direttore artistico spiega: “Lui suona il blues, poi starà con noi. Finisce di girare un film in Australia il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in diretta su Rai1″.

Il messaggio di Russell Crowe

Russell Crowe annuncia in un video la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, raccontando anche di aver scoperto di avere origini italiane, precisamente da Ascoli Piceno e da Parma:

“Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì e di venire in Italia perché ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno e prima ancora Parma. Ciò che mi connette all’Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l’inferno”.

Il ritorno di Russell Crowe a Sanremo

Russell Crowe ritorna al Festival di Sanremo esattamente vent’anni dopo: l’ultima volta è stata nel 2001, l’edizione vinta da Elisa con Luce (Tramonti a nord est). In quella edizione, presentata da Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti, l’attore cantò il brano Sail the Ocean.

Anche quest’anno, come anticipato da Amadeus, Russell Crowe si esibirà con un pezzo blues accompagnato dalla sua band e poi parteciperà attivamente alla terza serata, quella prevista per l’8 febbraio 2024. Come spiegato dal direttore artistico, l’organizzazione si è riuscita a incastrare alla perfezione con le esigenze dell’attore che terminerà di girare il suo ultimo film in Australia il 6 febbraio.