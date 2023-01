Amici, il dramma di Pasqualino Maione: “Ho la meningite”

L'ex cantante di Amici, Pasqualino Maione, ha annunciato in un video di TikTok di stare combattendo contro la meningite

Pasquale Maione, cantante e terzo classificato nella settima edizione di “Amici”, ha pubblicato un video su Tik Tok aggiornando i fans sulle sue condizioni di salute.

Pasqualino è apparso irriconoscibile, con il viso gonfio a causa dei farmaci, ed ha annunciato di stare combattendo contro una grave malattia: la meningite.

“Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo – spiega l’artista – e che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto”.

“No, non sono ingrassato: è il cortisone”

“Purtroppo sono stato poco bene – prosegue Maione – ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social. No, non sono ingrassato: questo è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. La strada per guarire è ancora lunga, però ce la faremo”.