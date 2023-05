Amministrative in Sicilia, i dati sull’affluenza alle ore 12: tutti gli aggiornamenti

I dati, ancora parziali, mostrano un calo degli elettori alle urne. Seggi aperti oggi e domani in 128 Comuni in Sicilia

Elezioni amministrative. In attesa di conoscere i dati del Viminale sull’affluenza per la giornata del 28 maggio, secondo i dati di Eligendo, il portale del ministero dell’Interno, per quanto riguarda i ballottaggi, pervenuti al momento da 1.371 su 1.595 sezioni. Al momento l’affluenza si attesta al 12% contro il 13,87% del primo turno.

La prossima rilevazione sarà alle ore 19.

Elezioni Amministrative in Sicilia, gli aggiornamenti del 28 maggio

In Sicilia alle 12 affluenza al 10,39%

Comuni siciliani al voto. In base ai dati visibili sul portale del servizio elettorale dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, alle ore 12 i votanti dei 128 Comuni chiamati alle urne, sono poco oltre i 139mila con una percentuale regionale del 10,39%.

Dove si vota in Sicilia

Tra i 128 comuni siciliani, quattro sono capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. In 113 seggi, quelli relativi ai comuni con meno di 15mila abitanti, si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei restanti 15 si voterà con il proporzionale e gli eventuali ballottaggi si faranno l’11 e il 12 giugno.

Elezioni a Catania e provincia

Alle 12 Catania l’affluenza al voto è stata dell’11,13% (su 261.109 elettori hanno votato in 29.068). La percentuale è più bassa rispetto all’affluenza delle precedenti Amministrative (15,33%). In tutta la provincia etnea sono 19 i Comuni al voto. Su 492.581 elettori hanno espresso la propria votazione in 63.078 (12,81%). Il Comune catanese con una maggiore affluenza è Camporotondo Etneo con una percentuale del 20,66%, quello con la minore è invece Mineo (8,71%).

Elezioni a Siracusa e provincia

Sono cominciate le operazioni elettorali nelle 123 sezioni in cui si voterà per scegliere il sindaco e 32 consiglieri comunali. Tutti regolarmente costituti i seggi; è stato sostituto un solo presidente che ha rinunciato per motivi di salute.

Alle ore 12, l’affluenza alle urne è stata del 13,58 per cento. Hanno votato 13 mila 868 siracusani con una prevalenza di uomini: 7 mila 407 (15,01 per cento) contro 6 mila 461 donne (12,24). Il corpo elettorale è composto di 102 mila 147 elettori, di cui 49 mila 359 maschi e 52 mila 788 femmine.

Alle Amministrative del 2018, alla stessa ora, i votanti erano stati pari al al 17 per cento: 17 mila 549 su 103 mila 213 persone. Allora, però, si votata in un solo giorno.

Elezioni a Ragusa e provincia

In calo, rispetto alle amministrative 2018, l’affluenza delle ore 12 in tutti i comuni iblei chiamati alle urne.

I cittadini sono chiamati a scegliere il proprio sindaco per i prossimi cinque anni e i membri del consiglio comunale sono in totale 144.467.

Nella provincia di Ragusa si voterà, oltre che nel capoluogo, nei comuni di Modica, Comiso e Acate. L’apertura dei seggi è andata regolare in tutti e quattro i comuni chiamati alle urne.

L’affluenza generale alle ore 12, si attesta intorno al 13,43%, nettamente in calo rispetto al 2018 che è stata intorno 18,10%. Il calo si registra in tutti e quattro i comuni iblei.

Andando nel dettaglio il comune con la maggiore affluenza è quello di Acate (7.347 votanti) con il 14,92% circa 1096 cittadini votanti, un calo del -2,24% rispetto al 2018 dove alle 12 aveva votato il 17,16%. Segue il comune di Modica (47.828 votanti) con il 14,49% hanno votato 6.928 elettori, un calo di -4,92% nel 2018 avevano votato il 19,41%.

A Ragusa su 63.029 cittadini aventi diritto di voto alle 12.00 si sono recati alle urne solamente 8.332 il 13,28%, in calo -4,63% rispetto al 2018 quando avevano votato il 17,85%.

A Comiso su 26.263 cittadini hanno votato a mezzogiorno hanno votato 3.041 persone, circa l’11,58%, nettamente in calo (- 6,38%) con i votanti del 2018 che si attestavano sul 17,96%.

Elezioni a Trapani e provincia

Arrivano i dati relativi alle votazioni nel trapanese. L’affluenza è minore rispetto alle scorse Amministrative. A Trapani è del 12.23%, percentuale in calo (-4,24%). La maggiore affluenza si registra a San Vito Lo Capo (15,35%) e la minore a Poggioreale (9,21%).

notizia in aggiornamento