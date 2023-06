Ammodernamento linea ferroviaria Palermo-Catania: interventi da oltre 28 milioni di euro

Prevista la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Villarosa e del raccordo in cavo di collegamento alla stazione elettrica di Enna

In seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte della Regione siciliana degli interventi sulla rete di trasmissione nazionale necessari a velocizzare la linea ferroviaria tra Palermo e Catania, Terna ha pubblicato l’avviso con l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’opera. In particolare, gli interventi, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà complessivamente circa 28 milioni di euro, prevedono la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Villarosa (Enna) e del relativo raccordo in cavo di collegamento alla stazione elettrica di Enna. Le opere, per cui Terna ha elaborato e rilasciato la soluzione tecnica minima generale (Stmg) di connessione, accettata da Rfi, contribuiranno a rendere più moderna la linea ferroviaria ‘Palermo – Catania’ e a supportare la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio.

Pubblicato bando da 93 milioni per seconda fase lavori chiusura Anello ferroviario di Palermo

“Oggi Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato la gara da 93 milioni per la seconda fase dei lavori per la chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo. L’opera interesserà il tessuto urbano della città di Palermo con nuove fermate e la connessione con la stazione Notarbartolo sul Passante ferroviario. Inoltre, aumenterà la capacità e l’accessibilità della tratta, permettendo un collegamento diretto tra l’aeroporto Falcone e Borsellino e il porto di Palermo. Uno sviluppo infrastrutturale, quindi, orientato alla crescita sostenibile del territorio e delle comunità. Investimenti concreti che si sommano, nel solo mese di giugno, a 1,66 miliardi di lavori appaltati da RFI in Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.