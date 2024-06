Anas, si cercano cantonieri con il diploma: come candidarsi

Opportunità lavorativa in Anas: l'azienda cerca cantonieri da assumere all'interno del proprio organico. Tutti i dettagli

L’ANAS, azienda italiana specializzata nelle strade italiane, ha avviato una campagna di ricerca per nuove opportunità di lavoro. Attualmente è alla ricerca di Cantonieri da affiancare alle strutture territoriali.

I requisiti

Questi i requisiti richiesti:

– Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado

– Età: dai 18 ai 29 anni e 364 giorni, oppure senza limiti di età per i beneficiari della CIGS coinvolti nell’accordo di transizione occupazionale, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (tali requisiti devono essere presenti anche al momento della formalizzazione del contratto. In mancanza, non sarà possibile procedere con l’assunzione, trattandosi di requisiti essenziali previsti per legge)

– Patente: essere in possesso di patente di tipo B in corso di validità

– Cittadinanza: essere cittadino italiano, appartenente all’Unione Europea o extracomunitario con i requisiti previsti dalla normativa vigente

– Idoneità fisica: idoneità alle mansioni di cantoniere, che sarà verificata tramite visita medica preventiva a cura della Società. Gli accertamenti sanitari verificheranno l’assenza di controindicazioni al lavoro in relazione ai rischi specifici della mansione, assenza di condizioni di dipendenza da alcool e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, in conformità alla normativa vigente

Le condizioni

I candidati devono possedere i requisiti essenziali sopra descritti alla data di scadenza dell’annuncio e al momento della formalizzazione del contratto. In fase di screening dei curricula, sarà dato titolo preferenziale ai candidati residenti nella Regione in cui è situata la sede di lavoro.

Sede lavorativa**: Lazio

Tipologia contrattuale**: contratto di apprendistato professionalizzante (durata massima 24 mesi)

Entro quando inviare domanda

Se possiedi i requisiti richiesti, candidati entro il giorno 14/06/2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI