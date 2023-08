Andrea Mirabile, le “cure inadeguate” e la tragedia a Sharm el Sheikh: ecco come è morto

Novità nelle indagini sulla morte del piccolo Andrea, deceduto lo scorso anno all'età di sei anni durante una vacanza a Sharm el Sheikh.

Il piccolo Andrea Mirabile sarebbe morto per una gastroenterite di origine ignota e per la Procura le cure dei medici di Sharm el Sheikh, dove il bimbo era in vacanza con i genitori, non sarebbero state adeguate.

Sono queste le ultime informazioni sulle indagini relative al decesso del bambino palermitano, di appena 6 anni, che ha trovato la morte mentre si godeva una vacanza in un resort di lusso egiziano nel luglio 2022.

Andrea Mirabile morto per gastroenterite, le novità

Da oltre un anno sono in corso le indagini sulla tragedia che ha colpito il bambino palermitano e che ha gettato i genitori del piccolo (la madre, Rosalia Manosperti, era incinta al momento dello svolgimento dei fatti) nella disperazione più totale.

Secondo quanto ricostruito dal consulente medico-legale che opera per la Procura di Palermo, che indaga sul caso, la gastroenterite del piccolo Andrea non sarebbe stata curata adeguatamente. In particolare, il primo medico ad aver visitato il bambino si sarebbe limitato a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari. Solo il giorno dopo, quando ormai le condizioni del piccolo erano disperate, sarebbe stato disposto il ricovero.

Le conclusioni della consulenza medico-legale della Procura palermitana coinciderebbe, in gran parte, con quanto accertato dai professionisti sanitari di Sharm el Sheikh che hanno effettuato la prima autopsia sul corpo del piccolo.

