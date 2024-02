Annullo filatelico in onore di Sant’Agata

CATANIA – Nei giorni delle festività agatine nella bellissima location del Palazzetto Biscari di via Etnea, sede dell’Accademia Gioenia, è stato allestito un banchetto delle poste italiane dove era possibile ammirare le cartoline con l’immagine della Patrona di Catania Sant’Agata. L’immagine, in formato ovale, è stata infatti oggetto di annullo filatelico dedicato alla “santa fanciulla”. L’Accademia Gioenia, ospitata nella splendida cornice del palazzetto, come anzidetto ha fatto da sfondo all’iniziaitiva. Una location particolarmente adatta, in quanto espressione del patrimonio scientifico italiano ed europeo.

Molti gli intervenuti, tra cui il sindaco di Catania Enrico Trantino, che hanno sottolineato il significato dell’inziativa. Proprio quest’anno, d’altra parte, l’esempio virtuoso della Santa Patrona catanese, soprattutto nei giorni della Festa, ha assunto ancora più valore. In un triste periodo, caratterizzato da tanti ed atroci femminicidi e da episodi di violenza sulle donne come quello verificatosi a Catania, la storia di Agata appare più attuale che mai e “chiama” tutti ad azioni concrete nel nome di Agata.