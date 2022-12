Anticipazioni Domenica In, puntata del 4 dicembre: gli ospiti

Dopo lo stop della scorsa domenica la “zia” più amata dai telespettatori di Rai Uno è pronta a regalare una domenica pomeriggio ricca di contenuti

Torna Mara Venier domenica 4 dicembre su Rai Uno dalle 14:00 con la sua consueta e attesa Domenica In.

Dopo lo stop della scorsa domenica a causa dei Mondiali di calcio in Qatar, la “zia” più amata dai telespettatori di Rai Uno è pronta a regalare una domenica pomeriggio ricca di risate, emozioni, riflessioni e tanti ospiti. In versione ridotta, però. Per dare spazio ai Mondiali di calcio in Qatar, Domenica In terminerà alle 15:30. Niente paura per i tanti sostenitori del programma che potranno ugualmente godere di una puntata davvero interessante.

Non mancherà lo spazio dedicato a Ballando con le stelle. La trasmissione condotta da Milly Carlucci e andata in onda occasionalmente venerdì sera diventa argomento della domenica pomeriggio per Mara Venier e i suoi ospiti. A colpi di passi di danza i concorrenti si sfidano in una gara che vedrà uno solo conquistare l’ambita coppa.

In studio con la conduttrice ci saranno alcuni dei protagonisti ossia Ema Stokholma e Alex Di Giorgio. I due parleranno dell’ultima puntata di Ballando con le stelle e commenteranno insieme a Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli e Carolyn Smith come sono andate le esibizioni, le varie tensioni che ci sono state e ogni aspetto legato al programma.

Presente anche Cristiano Malgioglio. L’artista è stato ballerino per una notte nell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci con Sara Simeoni e Zeman. Torna dall’amica Venier per conversare sul nuovo programma che condurrà su Rai 2 a partire dal 7 dicembre dal titolo “Mi casa es tu casa”. Un format in cui Malgioglio intervisterà personaggi noti a livello nazionale e internazionale.

Mara Venier ospiterà anche una parte del cast di “Vicini di casa”, commedia italiana al cinema dal 1° dicembre. Ci saranno Claudio Bisio, Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni. Rimanendo in tema cinema, tornerà nello studio di Domenica In Michele Placido con Angelica Kazankova per promuovere “Orlando”, il nuovo film di Daniele Vicari.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla musica, Mara Venier avrà due ospiti eccezionali. Torna Shel Shapiro che canterà il suo brano dal titolo “Troppe realtà”. Inoltre, ci sarà anche Irama che canterà il suo nuovo singolo “A L I”.

Insomma, poco tempo da trascorrere con Zia Mara per questa domenica ma intenso e colmo di ospiti, di temi e di spunti di approfondimento. Una nuova occasione per stare in compagnia con Mara Venier e con quanto ha predisposto per chi la seguirà.

Domenica In va in onda su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto