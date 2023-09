Le anticipazioni dal 25 al 30 settembre di “Terra Amara”

Le anticipazioni delle puntate di "Terra Amara" per l'ultima settimana di settembre, ovvero dal 25 al 30. Ecco quanto accadrà

La morte inaspettata di Yilmaz ha stravolto i telespettatori di “Terra Amara” che non immaginavano una fine così prematura per uno dei personaggi maschili più importante dall’inizio della messa in onda.

La serie turca, però, continua ad andare avanti e si rinnova puntata dopo puntata. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023 si vedrà cosa è successo dopo la morte di Yilmaz e l’arrivo di una new entry che farà molto incuriosire Demir. Per Zuleyha, invece, è tempo di una nuova routine.

Anticipazioni delle puntate di “Terra Amara”

Zuleyha è devastata per la morte di Yilmaz. Al suo fianco, però, trova Demir che ha accantonato quanto è accaduto nel passato e prova a confortarla. La donna apprezza il sostegno dell’ex marito, ma decide di non voler approfittare. Comunica a Demir che lascerà la tenuta. L’uomo, però, la invita a restare confermandole che non dovrà comportarsi come una moglie.

Anticipazioni della puntata di martedì 26 settembre 2023 di “Terra Amara”. Gaffur è pronto a partire per la Germania perché ha ricevuto una comunicazione dal centro per l’impiego. Partire ha in sé la speranza di una vita migliore. Fadik teme che Sevda possa licenziare lei e anche Rasit.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 27 settembre 2023 di “Terra Amara”. A distanza di una settimana dalla morte di Yilmaz, Fekeli onora la sua memoria in moschea. Inoltre, Fekeli pensa che Zuleyha possa sentirsi a disagio a causa di Mujgan che si indispettisce appena viene a saperlo. Behice cerca di farla ragionare. Gaffur è stato ingannato. Non c’è alcun lavoro in Germania ad aspettarlo. È stato vittima di truffatori.

Anticipazioni della puntata di giovedì 28 settembre 2023 di “Terra Amara”. Gaffur torna alla tenuta e Demir gli ridà il suo posto di lavoro. Intanto, Zuleyha è diventata la nuova signora di Cukurova dopo tre mesi dalla morte di Hunkar. Per Demir è tempo di incontri spiazzanti. Conosce Umit, bella e misteriosa.

Anticipazioni della puntata di venerdì 29 settembre 2023 di “Terra Amara”. Demir si imbatte per caso in Umit che ha bisogno di aiuto per montare la ruota di scorta. L’uomo le fa mille domande per capire chi sia e perché sia arrivata a Cukurova. La donna non risponde. Umit, in realtà, il nuovo primario dell’ospedale del paese. Presto tutti lo scopriranno. Quando Mujgan prende conoscenza di questa novità, si infuria, ma Behice le consiglia di aprire uno studio tutto suo a Istanbul. Fekeli le consiglia, invece, di aprirlo a Cukurova.

Anticipazioni della puntata di sabato 30 settembre 2023. Tra Fikret e Mujgan sta nascendo un sentimento. Sevda prova a convincere Demir a riconquistare Zuleyha, ma l’uomo è incuriosito da Umit. La invita all’evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova come sua ospite. Zuleyha, nel frattempo, si occupa delle cerimonie alla tenuta. È la nuova signora della vita e l’ex marito ha messo in mano sua le quote della Hunkar Yaman Holding. Inoltre, Zuleyha viene eletta presidente dell’associazione di beneficenza.