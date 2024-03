Anticipazioni Terra Amara, la puntata di venerdì 15 marzo

La serie turca, che ha conquistato il pubblico e ogni record possibile in fatto di ascolti per una serie, torna con una nuova puntata

Grandi novità per Terra Amara! Si vociferava da tempo uno stravolgimento di palinsesto in casa Mediaset che aveva come protagonista la serie turca. Le indiscrezioni sono diventate azioni.

Terra Amara, le novità in programma

Da lunedì 11 marzo cambia tutto per Terra Amara. La serie turca, infatti, non andrà più in onda nei consueti orari a cui i telespettatori si erano abituati. L’appuntamento sarà una volta a settimana, precisamente il venerdì in prima serata su Canale 5, a partire dal 15 marzo 2024.

Non è tutto. Sulla scia del grande successo e del seguito che Terra Amara ha conquistato e vanta, la serie turca arriverà da lunedì 11 marzo su Rete 4 dove saranno riproposte tutti gli episodi dalla prima puntata. Un modo per i tanti fans per rivivere ancora una volta l’inizio della serie turca e ricordare tutti gli eventi che hanno condotto fino all’attuale situazione.

Anticipazioni della puntata di venerdì 15 marzo 2024 di Terra Amara

Per quanto riguarda la puntata che andrà in onda venerdì 15 marzo in prima seria su Canale 5, ancora una volta la trama sarà al cardiopalma con eventi inaspettati.

Zuleyha vuole che Hakan le trasferisca le quote dell’azienda. Lo costringe e lo sollecita ad abbandonare Cukurova per sempre. L’uomo non accetta e allora Zuleyha gli spara, ma lo manca perché Fikret interviene. Betul viene seguita da un uomo di Colak. Si rifugia da Abdulkadir. Gli confida che non vuole lasciare Colak perché mira alla sua eredità.

Fikret e Zuleyha trascorrono molto tempo insieme alla villa. Fadik commenta davanti a Lutfuye che i due sarebbero una gran bella coppia. Fikret incontra casualmente Vahap fuori dalla tenuta. Decide di raccontare tutto a Hakan e gli chiede di far smettere Vahap con i suoi comportamenti. L’ufficiale giudiziario arriva a Villa Yaman. A causa di un debito con il fisco, deve pignorare la villa. Zuleyha è incredula, ma gli avvisi di pagamento non mentono, anche se lei non li ha mai ricevuti. Fikret crede sia colpa di Sermin e Betul. Si reca a villa Yaman per affrontarle. Quando torna al cotonificio, trova ad attenderlo il fratello di Mujgan insieme ai suoi avvocati. L’uomo pretende dieci milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì. Betul illustra a Colak che è stata lei a boicottare l’arrivo degli avvisi di pagamento a Zuleyha. Il suo progetto è di fare in modo che la villa sia messa in vendita all’asta e comprata da Colak.

Dove e come guardare Terra Amara

A partire dal 15 marzo 2024, Terra Amara andrà in onda su Canale 5 in prima serata ogni venerdì. Si potrà vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove saranno disponibili tutti gli episodi e contenuti extra.