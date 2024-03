“Endless Love” sostituisce la puntata pomeridiana di “Terra Amara”: tutto sulla serie

Nuova serie TV turca in onda su Canale 5: cast, trama e come vedere le anticipazioni.

Ventata di cambiamenti su Canale 5! Da lunedì 11 marzo 2024 avverrà una vera rivoluzione nella programmazione pomeridiana. Terra Amara, serie turca amatissima e seguitissima da molti telespettatori, cederà il posto nel daytime di Canale 5 a “Endless Love”, nuova serie turca su cui Mediaset ha deciso di scommettere.

“Endless Love”, conosciuta anche come Kara Sevda, è diretta da Hilal Saral e prodotta da Ay Yapım. Le riprese di Endless Love sono state principalmente realizzate a Istanbul, con alcune scene del primo episodio girate nel comune di Zonguldak. Ha ottenuto successo in Turchia e in oltre centodieci Paesi conquistando riconoscimenti del calibro del Seoul International Drama Awards in Corea e dell’International Emmy Award come miglior telenovela.

Endless Love: cast e trama della nuova serie turca

La serie è composta di due stagioni, per un totale di 74 episodi. Ogni episodio della versione originale turca ha una durata di circa 120 minuti, mentre nella versione italiana gli episodi sono più brevi e numerosi.

La trama di “Endless Love”

Kemal è un giovane ingegnere neolaureato. Vive in un quartiere popolare di Istanbul con i suoi genitori e lavora come manutentore di barche. Nihan è un’illustratrice ricca. La sua famiglia è in difficoltà economica. La madre, incapace di rinunciare alla sua agiatezza, vuole farla sposare con Emir Kozcuoglu, uomo d’affari arrogante che nutre un amore ossessivo per Nihan. Un giorno, tornando a casa in autobus, Nihan conosce Kemal e ne rimane subito colpita. Un mese dopo il ragazzo le salva la vita e inizia tra loro una storia d’amore. L’idillio sarà presto interrotto perché Nihan, per una serie di circostanze, si vede costretta a sposare Emir. Kemal, distrutto dal dolore, lascia Istanbul e parte per lavorare nella miniera della città di Zonguldak. Tornato cinque anni dopo con il desiderio di vendetta, si troverà a lavorare con Emir e incontrerà nuovamente il suo vecchio amore.

Il cast di “Endless Love”

I protagonisti Kemal e Nihan sono interpretati rispettivamente da Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Da Terra Amara, nel cast ritroviamo: Kerem Alisik, noto per il ruolo di Fekeli, e Rüzgar Aksoy, l’interprete di Ercüment Akman. Tra gli attori c’è anche Melissa Aslı Pamuk, che vestiva i panni di Ayşe in La ragazza e l’ufficiale, Kaan Urgancıoğlu e Orhan Güner (Hüseyin).

Dove vedere la serie e le anticipazioni

“Endless Love” sarà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 14.30 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30 in prima visione su Canale 5 a partire da lunedì 11 marzo 2024. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity una volta mandati in onda. Su Mediaset Infinity ci saranno anche contenuti extra come le anticipazioni, i riassunti delle puntate e tante curiosità sulla serie.