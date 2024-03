Anticipazioni Terra Amara, le puntate della prossima settimana

La serie turca, che ha conquistato il pubblico e ogni record possibile in fatto di ascolti per una serie, torna su Canale 5 a partire da lunedì 4 marzo.

Terra Amara continua ad essere la serie più seguita e acclamata del palinsesto Mediaset. Ogni giorno su Canale 5 la serie turca tiene incollati agli schermi dei televisori milioni di italiani che hanno garantito anche la messa in onda in prima serata una volta a settimana.

Nelle puntate in onda dal 4 al 9 marzo a Terra Amara sarà tempo di rivelazioni, chiarimenti, dichiarazioni, denunce. Sarà l’occasione per vedere come i personaggi della serie si comportano quando la verità emerge.

Anticipazioni della puntata di lunedì 4 marzo 2024 di Terra Amara

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano a causa della guerra civile. Quando Fikret tenta di raggiungere l’ambasciata, viene ferito. Hakan arriva in tempo per dargli soccorso e l’uomo viene portato in ospedale in condizioni critiche.

Anticipazioni della puntata di martedì 5 marzo 2024 di Terra Amara

Colak vuole servirsi di ogni strumento in suo possesso per aggiudicarsi un’importante gara d’appalto. Abdulkadir nutre interesse per lo stesso affare. In assenza di Colak, entra di nascosto in casa sua per ottenere delle informazioni sull’offerta che farà.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 6 marzo 2024 di Terra Amara

Zuleyha e Colak affilano i coltelli per la gara d’appalto sulla fornitura di agrumi all’esercito turco indetta dal Ministero della Difesa. Abdulkadir scopre la cifra che Colak intende offrire grazie all’aiuto di Betul. L’uomo si accorge di provare dei sentimenti per la donna. In seguito, Abdulkadir riferisce tutto ad Hakan che lo racconta a Zuleyha. Consiglia alla donna di fare un’offerta al ribasso.

Anticipazioni della puntata di giovedì 7 marzo 2024 di Terra Amara

A vincere l’appalto è la Adnan Yaman Holding. A Cukurova è grande festa, mentre Colak è furioso. Tra Gaffur e Rasit c’è tensione perché quest’ultimo non riesce ad accettare di ricevere i suoi ordini. Cevriye è sempre più presa da Gaffur.

Anticipazioni della puntata di venerdì 8 marzo 2024 di Terra Amara

Vahap si intrufola nella camera da letto di Zuleyha per rubare degli effetti personali, ma Fikret lo scova e lo minaccia. Colak è arrabbiato con Betul perché è certo sia stata la donna a dare le informazioni che hanno garantito la conquista dell’appalto.

Zuleyha propone ad Hakan di fare una crociera insieme. Una volta sulla nave, si faranno sposare dal comandante. Per l’uomo è l’occasione per poter confessare chi è veramente, ma Gungor gli chiede di attendere.

Lutfiye mostra a Zuleyha l’articolo di giornale che Fikret aveva preso in Libano, la prova schiacciante che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. Zuleyha lo denuncia e lo fa arrestare. Per finire, Sermin sprona Betul a diventare la moglie di Colak, mentre Fikret inizia a pensare che Hakan lavori per il governo.

Anticipazioni della puntata di sabato 9 marzo 2024 di Terra Amara

Grazie a Gungor, Hakan viene scarcerato. Zuleyha decide di non avere più nulla a che fare con l’uomo. Vorrebbe cedesse la sua parte di quote dell’azienda, ma Hakan rifiuta. Zuleyha minaccia di denunciarlo per truffa, ma in seguito si rende conto che non ci sono i presupposti. Lo costringe alla cessione ricattandolo. Abdulkadir si dichiara a Betul e partono per alcuni giorni lontano da Cukurova. La donna mente a Colak. Continuano le tensioni tra Cevriye e Fadik. Quest’ultima, con il sostegno di Bahar, fa credere all’altra di aver ricevuto un regalo da parte di Lutfiye per l’aiuto con le pulizie.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì, venerdì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.