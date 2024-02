Paura nel Palermitano, anziana investita da monopattino elettrico con a bordo due minori

La donna, ferita, è stata condotta in ospedale dopo il brutto sinistro a Bagheria (PA).

Paura in corso Umberto a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna anziana è stata investita da due minorenni a bordo di un monopattino elettrico.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio.

Anziana investita da monopattino elettrico a Bagheria

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i giovani – per cause da accertare – sarebbero finiti contro il marciapiedi con il loro monopattino e avrebbero travolto l’anziana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118, che hanno trasferito la donna ferita in ospedale.

Come sta l’anziana coinvolta nell’incidente

La signora travolta dal monopattino elettrico è stata trasferita in ospedale. Fortunatamente, sembra che non sia in pericolo di vita: l’anziana, però, avrebbe riportato dei traumi a un braccio e a una spalla.

Le indagini

Dopo l’incidente, la polizia municipale di Bagheria ha avviato le indagini di rito per risalire ai due minorenni sul monopattino e verificare la loro posizione. Sotto sequestro il mezzo.

Tragedia sulla A18

Un altro incidente, a Taormina (ME), ha avuto conseguenze peggiori: un anziano, infatti, ha perso la vita sull’autostrada A18 Messina-Catania dopo essere finito con la propria Fiat Panda contro un muro nella galleria nei pressi di uno svincolo. La vittima è un uomo di 85 anni, originario di Roccalumera (ME), Giuseppe Pirrone.

