Ha un malore e muore in casa, il cane le sta vicino per tre giorni senza mai lasciarla

Il suo amico a quattro a zampe non l'ha mai lasciata per tre giorni di fila

Triste vicenda ad Agrigento, un’anziana signora ha avuto un malore che le ha causato la morte in casa. Il suo amico a quattro a zampe non l’ha mai lasciata per tre giorni di fila, fino alla scoperta e l’arrivo dei soccorsi.

L’allarme

Si trattava di una donna di circa 79 anni, la quale è stata trovata nel suo appartamento dopo l’allarme dato dai familiari che non riuscivano a contattarla in nessun modo.

I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala per entrare nell’abitazione e hanno fatto la straziante scoperta: la donna già deceduta, poi constato che è morta per case naturali da tre giorni, e il suo cane accanto.