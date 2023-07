Anziano investito da un’auto a Capo d’Orlando, richiesto intervento dell’elisoccorso per la gravità

Oggi, si registra un altro incidente sulle strade dell'Isola, questa volta nel Messinese

Dopo l’incidente di qualche ore fa a Cinisi, in provincia di Palermo, dove a perdere la vita è stato un uomo di 82 anni, oggi, si registra un altro incidente sulle strade dell’Isola, questa volta nel Messinese.

Stamattina un anziano di circa 81 anni è stato travolto da un’auto a Capo d’Orlando mentre si trovava in sella a una bicicletta. Subito dopo lo scontro le ferite riportate erano di una certa gravità. Arrivati i soccorsi, è stato deciso di trasportarlo in ospedale, al Papardo, addirittura in elisoccorso per non perdere minuti preziosi. Adesso si troverebbe ancora nella struttura ospedaliera.

Intanto procedono le indagini da parte delle forze di polizia per mettere in chiaro la dinamica dell’incidente.

Immagine d’archivio