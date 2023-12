Anziano minacciato e rapinato dopo prelievo contanti, 2 arresti a Trapani

Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica del colpo

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato due 25enni per rapina aggravata in concorso. I due sono ritenuti gli autori del colpo messo a segno ai danni di un anziano, minacciato con un coltello e rapinato di 300 euro in contanti poco prima prelevati da un Atm Postamat in via Piersanti Mattarella.

Le immagini di videosorveglianza

Grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica del colpo. I due, a bordo di un’auto risultata rubata si sarebbero appostati nei pressi dell’ufficio postale entrando in azione subito dopo il prelievo del contante. Al termine delle formalità di rito i due 25enni sono stati posti ai domiciliari.