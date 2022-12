Anziano trovato morto in casa ad Acireale, è un ex dipendente comunale

L'uomo morto ad Acireale è stato ritrovato all'interno del suo appartamento ad Acireale. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri pomeriggio in via Dafnica ad Acireale, in provincia di Catania.

La vittima è il 79enne Roberto Greco, ex dipendente comunale che viveva da solo in casa. Secondo le prime informazioni, l’uomo era vedovo e da tempo era sofferente di problemi al cuore.

La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Sul posto si sono presentati i carabinieri del Comando di Acireale che hanno verificato il decesso dell’anziano.

Sarebbe stata smentita, quindi, l’ipotesi dell’omicidio che era iniziata a circolare ieri sera nella città acese.

Foto di repertorio