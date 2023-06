Non si presenta ai controlli medici per due giorni: anziano trovato morto in casa

Da quanto si apprende, l'anziano di recente aveva subito un intervento al cuore e veniva seguito dal centro medico.

Tragedia in provincia di Palermo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco a Lercara Friddi.

A dare l’allarme i sanitari del punto territoriale di emergenza che non lo hanno visto presentarsi ai controlli.

Anziano trovato morto a Lercara Friddi

Da quanto si apprende, l’anziano di recente aveva subito un intervento al cuore e veniva seguito dal centro medico. A causa di questo dunque era tenuto a sottoporsi a delle visite di controllo, ma dopo due giorni di assenza, i sanitari hanno allertato il 112.

Una volta entrati nella sua abitazione, pompieri e personale del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del paziente. Per il medico legale la morte è avvenuta per cause naturali.