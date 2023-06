Nicolas Mazza morto a Messina, proseguono le indagini: tanti misteri sul decesso

Tanti interrogativi aperti sulla morte di Nicolas Mazza, il 28enne ritrovato cadavere all'interno di una Smart a Messina.

Proseguono le indagini sulla morte di Nicolas Mazza, il 28enne ritrovato domenica sera senza vita all’interno di una Smart di colore blu in una stradina di Zafferia, frazione di Messina.

Si cerca di comprendere, infatti, cosa possa aver determinato il decesso del giovane che era diventato irreperibile alcune ore prima. A seguito della sua scomparsa, i familiari avevano presentato denuncia ai carabinieri. Gli stessi sarebbero già stati ascoltati dagli inquirenti.

Com’è morto Nicolas Mazza?

Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo dentro l’auto, a quanto pare prestata da un’amico.

Secondo le prime informazioni, il cadavere di Nicolas Mazza si sarebbe presentato in forte stato di decomposizione al momento della sua scoperta, a tal punto da rendere difficili i primi accertamenti per verificare l’eventuale esistenza di segni riconducibili a violenze. Non è esclusa, al momento la morte naturale.

Le indagini e le domande aperte

Ciononostante, maggiori informazioni potrebbero emergere a seguito dell’autopsia che potrebbe essere effettuata a breve. La Smart, inoltre, non presenterebbe danneggiamenti. Rimangono aperti, dunque, tanti interrogativi sul decesso del ragazzo.

Di particolare aiuto potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per riuscire a ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e capire se si trovasse in compagnia di altre persone.

