Tragedia sulla linea Catania-Siracusa, anziano travolto e ucciso dal treno

Rimane ancora da chiarire la dinamica esatta della tragedia: le ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Un anziano di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno sulla linea Catania-Siracusa: è accaduto intorno alle 9.45 di ieri nei pressi di Agnone Bagni (Augusta, in provincia di Siracusa).

Sono in corso le indagini di rito per ricostruire la dinamica della tragedia.

Anziano morto, travolto da treno sulla Catania-Siracusa

Al momento sono ancora pochi i dettagli sull’accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se l’anziano abbia deciso volutamente di lanciarsi sui binari. Purtroppo, sembra che il macchinista del treno non sia riuscito a evitare il tragico impatto.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Bicocca e Siracusa per permettere lo svolgimento dei rilievi di rito, ma le autorità competenti hanno attivato un servizio di bus sostitutivi per alcune ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer di Catania, i carabinieri, gli operatori del 118 e il pubblico ministero di turno per l’ispezione cadaverica. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda.

Immagine di repertorio