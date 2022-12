Apple, via al fai-da-te: sarà possibile riparare da soli iPhone e Mac

Arriva anche in Europa, da oggi, il programma Self Service Repair di Apple: si potranno riparare smartphone e Mac da soli in casa

Importante novità per tutti i possessori di alcuni prodotti Apple.

Da oggi, infatti, anche in Europa sarà possibile riparare autonomamente da soli in casa iPhone 12, iPhone 13 e notebook Mac con chip Apple.

In che modo?

Attraverso l’atteso programma Self Service Repair, già in funzione oltreoceano, che permetterà a tutti coloro che abbiano dimestichezza nel riparare oggetti con le proprie mani di accedere ai manuali ufficiali, alle parti di ricambio originali e anche agli strumenti utili per le riparazioni.

Come funziona il programma di riparazione self-service Apple?

A partire da oggi, dunque, i clienti italiani ma anche coloro che si trovano in Belgio, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito potranno accedere al programma che permette di riparare da soli svariati prodotti Apple.

Ma solo, consiglia tuttavia Apple, se sono in grado di compiere interventi comunque delicati. Tutto ciò perché, rispetto ai modelli di qualche anno fa, più si va avanti e più i prodotti sono riparabili, e le parti di ricambio facilmente sostituibili.

I clienti, una volta registrati, potranno accedere ai manuali di riparazione (disponibili anche in italiano) che spiegano esattamente come si sostituisce ogni pezzo.

Dopodiché potranno ordinare sia i pezzi di ricambio originali necessari (gli stessi in dotazione agli Apple Store e ai Centri assistenza autorizzati) che affittare per qualche giorno tutti gli strumenti particolari indispensabili ai fini della riparazione, come ad esempio cacciaviti dinamometrici, vassoi di riparazione o presse.