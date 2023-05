Il 13° punto vendita siciliano e il terzo in città. Apre a Palermo un nuovo punto vendita Colori del Sole, il brand di stampa artigianale su tessuti

Devozione per il territorio, passione per i tessuti naturali e artigianalità. Da quasi 25 anni Colori del Sole è sinonimo di artigianato di qualità, sintesi di tradizione, passione e colore: emozioni che solo i prodotti fatti mano con dedizione e tecniche antiche sanno trasmettere.

Ed è questa passione che ha spinto l’ideatore Giovanni Rizzuto Ferruzza partendo dall’azienda sita a Isola delle Femmine, a crescere negli ultimi anni, aprendo tredici punti vendita nei luoghi di maggior attrazione turistica in Sicilia: da Scicli, a Taormina, passando per Ortigia e Cefalù.

Colori del Sole ha aperto in via Wagner 11 b, il suo 13° store siciliano e il terzo a Palermo

Ambasciatori del prodotto artigianale made in Sicily, realizzato da sapienti maestranze, orgogliose della propria tradizione, negli store Colori del Sole potrete trovare arredi e tessili per la casa realizzati secondo l’antica tradizione della stampa serigrafica, ceramiche artigianali prodotte in collaborazione con artisti locali e tanti, tantissimi prodotti realizzati sempre a mano da artigiani siciliani.

Trasmettere la passione artigiana e la passione mediterranea

Nel nuovo store spazio ai prodotti che hanno fatto la storia dell’azienda siciliana, dai tradizionali arazzi Moro e Dama stampati a mano su Iuta naturale, fino ai nuovissimi teli d’arredo pensati in formati grandi e piccoli per arredare le pareti di casa, con illustrazioni d’ispirazione mediterranea come l’ulivo, il mandorlo, i pesci del Mediterraneo, i miti e le leggende della Sicilia come Colapesce o Re Bafè, rigorosamente stampati secondo l’arte della serigrafia artigianale, pertanto ogni pezzo è unico e irripetibile.

Infine, non mancheranno per le amanti delle mise en place e del tessile casa: tovaglie, runner, set di tovagliette e strofinacci realizzate su tessuti come lino e cotone, con illustrazioni che spaziano dai meravigliosi fiori della bouganville, fino al carretto siciliano, così da dare spazio alla fantasia anche a tavola ma sempre con prodotti siciliani di qualità