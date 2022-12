Argentina campione, Cassano si tuffa in acqua per Messi: il video

I tifosi dell'Argentina sono in delirio dopo il trionfo in Qatar dell'albiceleste: Antonio Cassano si tuffa in piscina per Messi

L’Argentina è campione del mondo, Leo Messi ce l’ha fatta.

Il fuoriclasse più grande ha eguagliato chi aveva sempre rappresentato il suo punto di riferimento.

Quel Diego Armando Maradona che, da lassù, avrà sicuramente esultato e pianto per la Seleccion.

In Sudamerica è già esploso il delirio, con le piazze argentina prese d’assalto dagli hincha albiceleste.

Si festeggia, sì, ma non soltanto da quelle parti.

Uno dei fan più grandi di Leo Messi, alias Antonio Cassano, ha deciso di celebrare la vittoria del suo idolo con una follia delle sue.

“Fantantonio”, infatti, si è gettato in acqua, urlando e gioendo per il trionfo dell’Argentina.

Le immagini hanno già fatto il giro del web.