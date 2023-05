Arisa pro Meloni: “Ha cazzimma, e sui diritti LGBT+ è una mamma severa”

Ospite della trasmissione "La Confessione" la cantante non nasconde di appoggiare la premier: polemiche su alcune dichiarazioni.

“Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me” e, sui diritti della comunità Lgbt+, “non sono posizioni aperte ma, secondo me, lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata“. Intervistata da Peter Gomez, ospite della trasmissione La Confessione, la cantante Arisa non nasconde di appoggiare la premier, consapevole che determinate dichiarazioni scateneranno polemiche.

L’importanza del dialogo

“Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno“, ha affermato la cantante, per motivare le politiche della premier in tema di diritti. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo” ha aggiunto.

Il consiglio

Già in passato, la due volte vincitrice del festival di Sanremo aveva speso parole pro Giorgia Meloni, ciò nonostante gli amici le avessero sconsigliato di farlo per non essere “tacciata come fascista“, ha detto Rosalba Pippa alias Arisa.