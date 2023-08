Lo schianto mortale contro il muro, scatta un arresto per omicidio stradale aggravato

Un 30enne messinese ai domiciliari per l'incidente mortale dello scorso 6 maggio a Lascari: avrebbe assunto alcol e droga.

C’è un arresto per l’incidente mortale avvenuto a Lascari, in provincia di Palermo, lo scorso 6 maggio: un 30enne di origini messinesi, infatti, è accusato di omicidio stradale.

Il 30enne si trova attualmente ai domiciliari, con braccialetto elettronico. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti sono stati i carabinieri della compagnia di Cefalù.

Incidente mortale di Lascari, un arresto per omicidio stradale

Il giovane messinese è accusato di omicidio stradale aggravato “perché commesso in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti”. Secondo gli inquirenti, quindi, il giorno del tragico incidente avrebbe assunto alcol e droga.

A perdere la vita in quel terribile sinistro fu Andrea Finocchio, che viaggiava a bordo dell’auto condotta dal 30enne, una Toyota Yaris. I gravi traumi riportati in seguito allo schianto del veicolo contro il muro di cinta di un parcheggio privato, purtroppo, non hanno lasciato scampo al giovane. Fortunatamente non rimasero coinvolti altri mezzi.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, visto il grave quadro indiziario a carico del 30enne (ferito ma sopravvissuto al sinistro), ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il ritiro immediato della patente di guida.

Immagine di repertorio