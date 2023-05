Scia di incidenti mortali in Sicilia, altro schianto fatale nella notte: morto un giovane

L'auto, con a bordo due giovani, sarebbe finita improvvisamente fuori strada nel Palermitano.

Non si arresta, purtroppo, la lunga scia di sangue sulle strade siciliane: un nuovo incidente mortale si è verificato nella notte appena trascorsa in provincia di Palermo, per l’esattezza in contrada Piane Nuove a Lascari.

La vittima è un giovane di 30 anni, Andrea Finocchio, originario del Messinese. Ferito anche un altro ragazzo, che viaggiava con lui come conducente dell’auto interessata dal terribile sinistro.

Incidente in contrada Piane Nuove a Lascari, una vittima

Rimane ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica del sinistro avvenuto nel corso della scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, un’auto – con a bordo due giovani, la vittima e il conducente – sarebbe finita improvvisamente fuori strada (per cause da chiarire) in contrada Piane Nuove. Il veicolo avrebbe poi sfondato il muro di cinta di un parcheggio privato.

Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi di rito, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere del mezzo. Purtroppo per il passeggero, un 30enne, non c’è stato nulla da fare. Il conducente, invece, sarebbe rimasto ferito.

Un altro incidente mortale si è registrato, purtroppo, a Niscemi: una donna di 85 anni è stata investita da uno scooter. Per lei non c’è stato nulla da fare.

