Investita da uno scooter, Rosaria Amato è l’ennesima vittima della strada in Sicilia

Incidente mortale nel Nisseno, la vittima è una donna di 85 anni. La prima ricostruzione del sinistro.

Ennesimo incidente mortale in Sicilia: nella prima serata di venerdì 5 maggio, una donna – Rosaria Amato – è deceduta dopo essere stata investita a Niscemi.

La donna aveva 85 anni.

Incidente, donna investita a Niscemi: morta Rosaria Amato

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro che ha portato la donna a una tragica fine. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19,30.

Nonostante l’intervento del 118 e il trasferimento della donna all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in elisoccorso, per l’85enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La signora Amato è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti.

Un altro incidente molto grave si è verificato nelle scorse ore anche in contrada Spinagallo a Siracusa: un 19enne è rimasto ferito e si trova ricoverato in Rianimazione a Catania.

