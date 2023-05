Drammatico incidente stradale con la moto, 19enne in gravi condizioni

Il ragazzo è stato trasferito in gravi condizioni a Catania, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Nuovo drammatico incidente in Sicilia, questa volta in contrada Spinagallo a Siracusa: protagonista un 19enne, purtroppo in gravi condizioni.

Rimane da ricostruire la dinamica del sinistro, l’ennesimo con gravi conseguenze: appena 24 ore prima, uno scontro tra una moto e un furgone sulla Statale 114, tra Priolo e Siracusa, era costato la vita a un uomo di 57 anni. E sempre nelle scorse ore un incidente, questa volta sul posto di lavoro, ha posto fine alla vita di un 31enne di Floridia, sempre in provincia di Siracusa.

Incidente in contrada Spinagallo, grave 19enne

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri venerdì 5 maggio. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il giovane avrebbe perso il controllo del proprio mezzo – una moto -, per cause ancora da chiarire, e avrebbe impattato violentemente sul suolo.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, lo hanno portato in ambulanza all’ospedale Di Maria di Avola. Successivamente trasferito in elisoccorso al Cannizzaro e infine all’ospedale Garibaldi di Catania, vista la gravità delle sue condizioni, il giovane si trova in Rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato un grave trauma facciale.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio