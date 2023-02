Arrivano i supereroi in pediatria al Garibaldi di Catania

Sono sbarcati i “supereroi” stamattina nel reparto di pediatria, per celebrare il Carnevale tra applausi e sorrisi

Stupore generale dei piccoli pazienti ricoverati presso la pediatria del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, diretta dal dott. Antonino Palermo, un gruppo di “supereroi” è sbarcato in corsia stamattina, celebrando il Carnevale tra applausi e sorrisi.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO), ha visto sfilare alcuni attori nei panni dei famosi protagonisti dei fumetti, con tanto di regali per i bambini ricoverati.

“Si tratta – ha detto il dott. Palermo – dell’ennesima dimostrazione d’affetto della città nei confronti di quei piccoli pazienti che trascorreranno il carnevale in corsia. Ringraziamo l’Abio e gli attori per la grande sensibilità”.