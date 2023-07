Ars, Galvagno: “Manovra di bilancio entro dicembre grande scommessa per noi e governo”

"Approvare la manovra di bilancio entro dicembre è la grande scommessa di questo governo e di questo Parlamento”

Il numero uno dell’Ars, Gaetano Galvagno, rompe gli indugi e parla apertamente di Finanziaria a margine della riunione delle assemblee legislative italiane in corso d’opera a Palazzo dei Normanni.

“Approvare la manovra di bilancio entro dicembre è la grande scommessa di questo governo e di questo Parlamento”, le parole del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Galvagno: “L’obiettivo della manovra è soddisfare le esigenze dei siciliani”

L’obiettivo della manovra, ha poi proseguito Galvagno, sarà quello di soddisfare le esigenze dei siciliani nei tempi corretti.

“Ci auguriamo di potere offrire lo strumento finanziario più importante ai siciliani nei tempi corretti. Questo significherebbe un atto di responsabilità – le parole del presidente Ars – Però in tutti i casi non vorrei fare un come chi fa le cose di fretta e magari le fa male, l’obiettivo è fare una manovra che soddisfi le esigenze dei siciliani”.