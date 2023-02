Ars, Miccichè rispolvera la storia: “Schifani Bruto, io Giulio Cesare”

Volano parole in Sala d’Ercole, dove è in corso l’esame del ddl di bilancio della Regione. L’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, rispolvera la storia per commentare Renato Schifani. Al quale non le manda a dire. Anzi.

“Il presidente Schifani io lo detesto perché mi sono sentito tradito, ma alla Sicilia questo non interessa e io penso solo e soltanto al bene della Sicilia quindi spero che questo governo prosegua il suo cammino Però una cosa la posso dire: Bruto sarà sempre lei presidente, io sono Giulio Cesare”. Così Gianfranco Miccichè, intervenendo all’Ars