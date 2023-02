Stipendi Ars, il deputato Leanza rinuncia all’adeguamento

Leanza: "Ho già stabilito di devolvere l'intero importo per sostenere azioni di solidarietà nella mia città"

“Ho presentato formale rinuncia scritta”. E’ la decisione di Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana e parlamentare regionale del Partito democratico, riguardo l’adeguamento Istat che ha fatto scattare l’aumento delle indennità di carica per i deputati all’Ars.

“Condivido pienamente la questione sollevata dal Gruppo al quale appartengo, riguardo il problema di metodo e di merito con il quale è stato fatto passare tale adeguamento”, aggiunge l’onorevole messinese. Al momento, però, è nota l’impossibilità di rinunciare materialmente all’accredito; pertanto, ho già stabilito di devolvere l’intero importo per sostenere azioni di solidarietà nella mia città.

Per ragioni di sensibilità personale – conclude Leanza – reputo che la beneficenza sia azione da compiere in silenzio e senza troppa pubblicità, quindi non ufficializzerò i beneficiari del contributo