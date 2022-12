Ascolti tv, Grande Fratello Vip vince prime time: bene Striscia con Greggio-Iacchetti

Share 22,78 per Canale 5. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Il Campione'. Terzo posto per 'Report'

‘Grande Fratello Vip’, in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto il prime time con 2.854.000 telespettatori e uno share del 22,78. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Il Campione‘ che ha totalizzato 2.365.000 telespettatori e uno share del 13,22%. Terzo posto per ‘Report‘ che su Rai3 è stato seguito da 1.665.000 telespettatori pari all’8,99% di share.

Secondo posto per la serie “Delitti in Paradiso”

Fuori dal podio Rai2 con la serie ‘Delitti in Paradiso’ ha interessato 1.240.000 telespettatori (share del 6,49%) mentre su Italia1 il film ‘Renegades: Commando d’assalto’ è stato seguito da 1.191.000 telespettatori (share del 6,39%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 855.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre Tv8 con ‘Gomorra – La serie’ ne ha conquistati 502.000 (share del 2,42%). Chiudono gli ascolti del prime time La7 con ‘Grey’s Anatomy 18’, seguito da 455.000 telespettatori (share del 3,17%), e Nove con il film ‘Appena in tempo per Natale, visto da 199.000 telespettatori (share del 2,29%).

Oltre 4,5 milioni per il ritorno di Greggio-Iacchetti a “Striscia”

Nell’access prime time il ritorno alla conduzione di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti ha premiato ‘Striscia la Notizia’ vista da 4.564.000 telespettatori (share del 20,81%). Risultati con cui il programma in onda su Canale 5 ha superato la rete ammiraglia di viale Mazzini che con ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ ha ottenuto 4.089.000 telespettatori e uno share del 18,57%. Nella fascia preserale ‘L’Eredità sfida al campione’ su Rai1 è stata vista da 3.492.000 telespettatori (21,83% di share) mentre su Canale 5 ‘Caduta libera!’ ha realizzato 3.274.000 telespettatori e uno share del 19,43%.

Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 8.774.000 telespettatori e uno share del 41,42%, la seconda serata con 4.870.000 telespettatori e uno share del 50,28% e l’intera giornata con 3.613.000 telespettatori e uno share del 40,88%.