Asp Agrigento, Centrali operative territoriali per l’accessibilità

Le Cot sono state attivate per facilitare e rendere più semplice per il paziente l’erogazione delle cure e dei servizi. Il programma di sostegno si svolge nell’ambito delle misure del Pnrr

AGRIGENTO – Attivate nella provincia le Cot, ovvero le centrali operative territoriali. L’Asp di Agrigento ha attivato le Cot, le centrali operative territoriali, strutture create nell’ambito delle misure del Pnrr (Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza), che hanno quale obiettivo di assicurare continuità, accessibilità e integrazione della cura e dell’assistenza.

L’attività delle centrali operativi territoriali sono state illustrate a margine di una conferenza stampa che si è svolta presso la direzione dell’Asp alla presenza del direttore generale Asp, Giuseppe Capodieci, del direttore del dipartimento Cure Primarie Asp, Ercole Marchica e del referente del Gruppo lavoro locale per la gestione del personale infermieristico, Vincenzo Mancuso.

“Le Cot sono uno strumento per far fronte alla domanda, sempre più ampia, di pazienti con bisogni socio sanitari, centralizzando i processi di accesso alla rete dei servizi territoriali e dando continuità al passaggio tra i vari setting assistenziali – ha dichiarato il direttore generale Capodieci -. Di fatto svolgono un servizio all’interno della rete ospedaliera e non prevedono l’accesso diretto dell’utenza, ciò significa che questa struttura assolve al suo ruolo di raccordo all’interno della rete dei servizi, attraverso specifiche attività tra loro interdipendenti, per esempio in caso di dimissione, il reparto dimettente attiva la Cot del territorio di residenza dell’assistito, che a sua volta attiverà gli interventi necessari in una logica di prossimità al domicilio”, ha concluso Capodieci.

All’interno di ogni Cot ci sarà un coordinatore infermieristico, cinque infermieri per garantire la turnistica, e un personale di supporto amministrativo; nella provincia di Agrigento ne sono stati attivati quattro, uno proprio nella città dei Templi, l’altro a Licata, uno a Canicattì e l’altro a Ribera.

Gli obiettivi principali di questa piattaforma sono quelle di consentire dunque ai cittadini un facile accesso ai servizi sociali e sanitari, fornendo informazioni aggiornate su cure e strutture sanitarie, e di conseguenza guidarle ad una consapevole scelta sui trattamenti sanitari e sui servizi.