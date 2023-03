Asp Catania, come cambiano autorizzazione e accreditamento delle strutture riabilitative

Al Dipartimento di Prevenzione, l’ultimo appuntamento formativo rivolto ai titolari e agli amministratori degli Istituti e dei Centri di Riabilitazione

CATANIA – Il rilascio delle autorizzazioni e la verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria delle Strutture residenziali e semiresidenziali private della provincia sono i temi al centro degli incontri, organizzati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, sulle novità contenute nei decreti assessoriali n. 436/21 e n. 724/22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Gli incontri si sono focalizzati in particolare sulla documentazione e le procedure per le verifiche del mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale degli Istituti e dei Centri di Riabilitazione (ex art. 26 della legge 833/78), nonché delle Comunità Terapeutiche Assistite (CTA) e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del territorio.

Asp Catania, l’importanza di formazione e informazione

“Il Piano Regionale della Prevenzione – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi -, riconosce al nostro Dipartimento un ruolo fondamentale di regia nelle funzioni di erogazione delle prestazioni e di governance degli interventi di prevenzione sul territorio. Nell’ambito di tali attività fondamentale importanza hanno le azioni di formazione e di informazione nei confronti di diversi stakeholders”.

Oggi, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, si è svolto l’ultimo degli appuntamenti in programma che hanno visto la partecipazione dei titolari e degli amministratori delle strutture riabilitative della provincia associate a Aceres, Airs, Co.Re.Si., Aias, Anffas, Confcooperative Sanità.

Gli incontri, introdotti da Leonardi, sono stati guidati da Rosa Rita Lo Faro, direttore dell’UOC Igiene Ambienti di Vita (SIAV); Adriana Zaffuto, dirigente medico della stessa Unità Operativa nonché valutatore dell’Organismo Tecnicamente Accreditante; Giuseppe Rosa dirigente medico dell’UOC Accreditamento Istituzionale. L’attività formativa si è concentrata in particolare sui codici associati alla documentazione contenuta nella check list allegata al decreto assessoriale n. 436/21 riferita alla tipologia. Sono stati inoltre presentati i manuali operativi e i piani di audit. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti.